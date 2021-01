Někteří výrobci Android telefonů, jako třeba Huawei, Samsung či Motorola již nějakou dobu mají své ohebné telefony. Nyní to vypadá, že Apple začal po vzoru svých konkurentů pracovat na svém ohebném telefonu a ohebný iPhone se může brzy proměnit v realitu. Co o něm tedy víme?

Ohebný iPhone možná uvidíme již za rok

Web Bloomberg uvedl, že Apple vyvinul hned několik prototypů svých ohebných displejů pro účely svého interního testování. Zatím prý neexistuje žádný prototyp ohebného iPhonu, ovšem brzy jich má jablečný gigant představit ve svém jádře hned několik a následně se bude rozmýšlet nad finálním produktem. Nejvíce se však přiklání k podobnému telefonu, jako je například Samsung Galaxy Z Flip. Půjde tedy o ohebný telefon ve stylu véčka.

Existuje zde prý však i varianta iPhonu, který by vypadal jako Surface Duo. Jednalo by se tedy o dva samostatné displeje. K představení by teoreticky mohlo dojít v roce 2022, tento rok se ho prý ještě určitě nedočkáme. Je však vidět, že si chce i Apple z koláče ohebných telefonů vzít svůj kus, který by vzhledem k poměru Android/iOS nebyl nikterak malý.

Co byste řekli na skládací iPhone?