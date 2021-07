Xiaomi Mi Pad 5 je v současnosti snad nejočekávanější Android tablet a nyní na internet uniká něco, co vypadá jako oficiální plakát. Zatím nemáme nijak podložené že jde opravdu o něco, co má na nový tablet lákat ale v různých Xiaomi komunitách se o tom začíná poměrně dosti diskutovat. A kdyby to byla pravda, měli bychom se opravdu na co těšit.

Oficiální plakát Xiaomi Mi Pad 5?

Zařízení totiž nedisponuje téměř žádnými rámečky a spíše to vypadá, jakoby se jednalo o nějaký koncept. Přímo v plakátu má čínský gigant lákat na LCD displej s rozlišením 2K a 120Hz obnovovací frekvencí. Zajímavé je, že zde nevidíme žádný průstřel ani výřez, takže by čistě teoreticky mohla být selfie kamerka vysouvací. Na zadní straně pak můžeme vidět modul, ve kterém se nachází dva fotoaparáty. Dle předchozích úniků by mohlo jít o 20MPx hlavní a 13MPx ultraširký senzor.

Tablet má být vybaven baterií o kapacitě 8 720 mAh, která má podporovat 67W kabelové nabíjení. Můžeme počítat také s čipsetem Qualcomm Snapdragon 870 a systémem MIUI for Pad.

Jak se na tablet od Xiaomi těšíte?

Zdroj: gizchina.com