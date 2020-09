Instagram asi brzy zavede odkazy v příspěvcích, ale bude se vám to líbit?

Sociální síť Instagram patří už několik let k nejpopulárnějším internetovým a mobilním nástrojům na světě. Vývojáři z mateřského Facebooku se jí patřičně věnují a platforma plná fotek a videí nadále roste. Pokud by přece jen měli uživatelé vyjmenovat nějaká negativa, velmi často by se mezi nimi asi objevila nemožnost vkládat do popisu k příspěvkům aktivní URL odkazy. Ani správně zadaná adresa se nyní u příspěvků na Instagramu neukazuje jako “klikací” odkaz, což je pochopitelně pro spoustu lidí velmi otravné a svazující. Jak se zdá, brzy by se mohla situace změnit. Instagram teď podle jednoho zajímavého dokumentu chystá odkazy u příspěvků zavést, nicméně nebude to zadarmo. A to doslova.

Snímek z certifikačního procesu, který v podstatě představuje patent, ukazuje možnosti vytváření odkazů v doprovodném textu. Pokud nyní napíšete do popisku například www.svetandroida.cz, odkaz zůstane neaktivní. Nový formát by jej měl umět převést na aktivní, pokud za to uživatel zaplatí. Dokumenty hovoří například o dvou dolarech. Že je to ze strany Facebooku až moc troufalá cesta za výdělkem? Ač se to může jevit snad i jako podvod, dokument popisující tuto funkci se skutečně nachází na patentovém úřadě USA.

Placené odkazy u Instagram příspěvků jistě vyvolají kontroverzi. Firmy a influenceři asi nebudou mít problém si připlatit, obyčejné uživatele toužící po přidání odkazu ale asi tento mikrotransakční formát pěkně namíchne. V dokumentech, které byly podány a evidovány 8. září, se nám zatím nepodařilo najít, kdy se má novinka objevit.

Je podle vás platba za aktivní odkaz férové řešení?

Zdroj: pharena