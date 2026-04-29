Obří MiniLED televize od TCL ve velké akci! Chlubí se jasem 3000 nitů, má 1568 stmívacích zón a zvuk Bang Olufsen

Jakub Kárník
29.4.2026 20:00
85palcová Mini LED televize ještě nedávno pohodlně překračovala šedesát tisíc, dnes je trh trochu jinde. TCL 85C7 s členstvím AlzaPlus+ pořídíte za 39 992 Kč. Členství stojí 59 Kč měsíčně a po nákupu ho můžete zrušit, takže reálná úspora oproti standardní ceně 49 990 Kč činí 10 tisíc. Z původní startovní ceny 62 990 Kč je to pokles o 23 tisíc — a u 85″ panelu s parametry, které C7K nabízí, jde o velmi agresivní cenu.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete obří úhlopříčku s prémiovou Mini LED výbavou — 1 568 stmívacích zón, jas 3 000 nitů a B&O zvuk se subwooferem. Pro filmy, sport i hraní na PS5 nebo Xbox Series X je to výborná kombinace.
⚠️ Zvažte, že TCL používá pouze Wi-Fi 5 (ne Wi-Fi 6) a má jen jeden USB port. Pro 85″ televizi taky potřebujete dost prostoru a doporučil bych nechat instalaci na profíkovi (Alza tuhle službu nabízí).
💡 Za 39 992 Kč dostanete 85″ 4K QD-Mini LED s 144Hz herním režimem (až 288 Hz v FHD herním režimu), Dolby Vision IQ a HDR10+, antireflexní povrch, IMAX Enhanced certifikaci, 4× HDMI 2.1, 60W reproduktory Bang & Olufsen s vestavěným subwooferem, Dolby Atmos, DTS:X a Google TV s plnou podporou českých aplikací.

Proč C7K dává smysl

Hlavní zbraní je 1 568 stmívacích zón. Kombinace s jasem až 3 000 nitů (špičkový pro tuto kategorii) a Quantum Dot vrstvou pro rozšířený barevný gamut dělá z C7K jednu z nejlépe vybavených Mini LED televizí na trhu.

Pro hráče tu je plnohodnotná next-gen výbava — 4× HDMI 2.1 s 4K/120 Hz, 144Hz herní režim, FreeSync Premium Pro, VRR, ALLM a dokonce 288Hz Game Accelerator při FHD pro PC hráče. Game Master režim přidává herní lištu pro rychlé úpravy nastavení.

Co C7K odlišuje od většiny konkurence ve stejné cenovce — zvuk laděný Bang & Olufsen s vestavěným subwooferem a celkovým výkonem 60 W. Recenzent na Alze to popisuje jednoduše: „lepší než levný soundbar, ale kino to samozřejmě není“. Pro běžné sledování bez investice do externího zvuku je to ale výrazně lepší než průměrné integrované reproduktory.

S čím počítat

Pár drobných výhrad. C7K používá pouze Wi-Fi 5, nikoliv Wi-Fi 6, což je v této cenové třídě v roce 2025 menší zaostávání. Pro Netflix nebo YouTube to nevadí, ale pokud máte rychlé domácí sítě, gigabitový ethernet je tu lepší volba. Jen jeden USB port je další omezení — pro připojení flashky nebo externího disku to stačí, ale pokud chcete kombinovat víc zařízení, budete potřebovat USB hub.

A samozřejmě — 85″ televize je velká. Hmotnost přes 36 kg, šířka 188 cm. Před nákupem si ověřte rozměry vašich dveří, schodiště a přepravních cest. Alza nabízí službu vynesení a montáž na zeď, kterou u takhle velké TV doporučujeme.

Kupovali byste 85″ televizi do běžného obýváku, nebo je to už podle vás zbytečně velké?

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…

