Objevují se první spekulace o Xiaomi Mi A4. Na co se těšit?

Poslední tisková konference společnosti Xiaomi, která se konala 11. února přinesla zajímavé telefony i další produkty. Pár dní poté se na oficiálním Twitteru objevil teaser, který ukazoval blíže nespecifikovaný model, přičemž dle prvních spekulací má jít o Xiaomi Mi A4. Co o něm zatím víme?

Dle dřívějších spekulací má Xiaomi v první polovině roku 2020 představit novou generaci oblíbených telefonů střední třídy. Dle popisu to přesně odpovídá modelu Mi A4, který by se měl od poslední generace v mnohém změnit. Pod kapotou má tikat čipset Qualcomm Snapdragon 712, přičemž mu má sekundovat 6 či dokonce 8 GB operační paměti RAM. To by byl značný nárůst ve výkonu, jelikož současný model Mi A3 disponuje čipsetem Snapdragon 665, kterému sekundují 4 či 6 GB RAM.

Primární senzor má disponovat rozlišením 64 megapixelů, přičemž v telefonu má být čistý Android 10, díky programu Android One. Jelikož mají tyto modely skvělou výdrž baterie, rozhodlo se Xiaomi nasadit hned 5 000 mAh baterii. Prodej by mohl být zahájen již v červnu, ovšem na oficiální potvrzení si ještě nějakou chvíli počkáme.

Těšíte se na Xiaomi Mi A4?

Zdroj: xiaomitoday.net