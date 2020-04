Google testuje nový design Obchodu Play. Zmizely dvě užitečné karty

Mobilní aplikace Obchod Play je opět cílem zajímavého testování. Jen pár dní poté, co Google zavedl zobrazování hodnocení a počtu stažení přímo ve výsledcích vyhledávání, už americký gigant pracuje na dalších změnách designu v jiné části aplikace. Snaží se o zjednodušení v sekci Moje aplikace a hry, odkud zřejmě v rámci vyčištění designu odstranil dvě karty. Ač se to může zdát jako nepodstatná věc, jde o položky, které měly pro mnohé uživatele velký význam. Za běžných okolností se na této stránce objevují karty Aktualizace, Nainstalováno, Knihovna a případně Betaverze, pokud nějaké máte. Teď někteří uživatelé hlásí, že Obchod Play ve verzi 19.5.13 neobsahuje karty Nainstalováno a Knihovna. Kdyby to takto mělo zůstat, asi by se našlo více odpůrců než příznivců.

Karta Knihovna například zobrazuje veškeré aplikace, které jsme kdy pod daným účtem stáhli či zaplatili. Můžeme tak skrze ni dát třeba jednoduše opětovnou šanci nástroji, který jsme před časem odinstalovali. Nebo se podívat, co jsme měli nainstalováno ve starším zařízení. Když knihovna zmizí, na dříve nainstalovanou aplikaci si vůbec nemusíme vzpomenout, případě ji budeme složitě hledat v klasické databázi. Karta nainstalováno má pochopitelně také své opodstatnění. Můžeme díky ní mít přehled o nástrojích v zařízení a odtud je i jednoduše otevřít, odinstalovat, recenzovat nebo i aktualizovat. Moc nechápe, co tímto Google sleduje a kam změny směřují. Současně prý navíc Obchod Play nemá za chybějící karty jinou alternativu. Tak doufejme, že půjde o slepou uličku, případně se možnosti objeví někde jinde.

Myslíte, že takto Obchod Play karty opravdu omezí? Používáte je?

Zdroj: XDA