Toto se Googlu povedlo. Obchod Play teď ukazuje dvě velmi užitečné věci

V Obchodě Play nastala před pár hodinami jedna zajímavá změna v zobrazování informací. Není nikterak výrazná a vlastně zabírá i minimum místa, ale je velmi užitečná. Při vyhledávání teď nástroj přímo u výsledků ukazuje hodnocení jednotlivých aplikací a také počet jejich stažení. Bez nutnosti proklikávat se na stránku jednotlivých aplikací tak můžeme mít přehled, jak si v těchto statistikách vedou. To může pochopitelně šetřit spoustu času, pokud se do obchodu vydáte hledat zajímavé položky a chcete se těmito čísly řídit. Třeba při objevování nových her nebo užitečných nástrojů. Informace o hodnocení a počtu stažení Obchod Play ukazuje přímo pod názvem a popisem aplikace v seznamu výsledků vyhledávání.

Statistiky jsou ve formátech, na které jsme zvyklí. Hvězdičkové hodnocení je uvedeno s přesností na jedno desetinné místo. Počty stažení jsou zase tradičně zaokrouhlovány. Někteří uživatelé dokonce hlásí, že se jim u vyhledaných aplikací zobrazuje také info o velikosti. Zdá se, že je tato možnost zatím nějak omezena regionem. Statistiky se každopádně ukazují jen u aplikací, které v telefonu nemáte nainstalovány. Nové informace o hodnocení a počtu stažení byste měli v aplikaci Obchod Play vidět už teď.

Usnadní vám tato novinka rozhodování při stahování?

Zdroj: apolice