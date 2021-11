Obchod Play testuje nové tlačítko. Mohlo by se uchytit

Příchod systému Android 12 způsobil zejména ve světě Google aplikací velký designový převrat. Vzhled Material You zamíchal nejen barvami, ale také některými prvky a celými funkcemi. Většina nástrojů je již plně “převlečená”, ale stále se objevují další menší střípky v UI. I když není úplně jisté, že je to následek popsaných změn, Obchod Play testuje nové tlačítko pro spodní menu. Jeho název je “Offers” alias Nabídky a místo by mělo mít přímo uprostřed lišty (pokud zde uživatel nemá sudý počet položek díky přihlášení do Play Pass).

Tato nová položka by měla podle prvních snímků obsahovat v horizontálně rolovacím carouselovém formátu aplikace a hry, kterých se týká dočasná sleva. Tím se spodní tlačítko Nabídky liší od dříve zavedené položky Nabídky a oznámení, která v nastavení Obchodu zobrazuje jen promo akce přímo od Googlu. Věříme, že zejména v ČR má cokoli spojené se slevami šanci na úspěch. Otázkou ale zůstává, kdy a jestli vůbec tuto novinku Google plošně zavede. Ale třeba už jste v testovací skupině a ve vašem tlačítko mobilu vidíte…

Zdroj: 9to5