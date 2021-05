“Nejlepší” a “zdarma” aplikace v Obchodě Play brzy nenajdeme. Proč?

Google se rozhodl, že zpřísní podmínky pro publikaci aplikací v Obchodě Play. A to konkrétně po stránce jejich pojmenovávání, provedení ikony a obsahu přiložených ilustračních obrázků. V rámci lepší ochrany a nematení uživatelů bude zakazovat některé nežádoucí prvky, které se na těchto místech momentálně objevují. Jde například o navozování dojmu exkluzivity, pořadí v nějakém (třeba i neexistujícím) žebříčku nebo neodpovídající ikony. Nová pravidla označování aplikací pro Obchod Play předložil Google na svém vývojářském blogu.

Co přesně se bude hlídat a zakazovat? V prvé řadě bude omezena délka názvu aplikací, který bude moci mít pouze 30 znaků. Kontrolovat se bude ale i obsah. Google hodlá blokovat neopodstatněné využití slov napsaných velkými písmeny, označení jako best (nejlepší) či #1 (číslo jedna), výzvy k akci typu install now (instaluj nyní) nebo propagační slova jako free (zdarma) či No Ads (bez reklam). Platí to jak pro název aplikace, tak i pro jméno jejího vydavatele. Zakázány budou také emotikony a speciální znaky v názvech.