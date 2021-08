Tip pro Obchod Play: Jak vybrat aplikace / hry pro děti?

Ač má každý rodič pro své potomstvo nastaven trochu jinou hranici ochrany před škodlivým online obsahem, některé věci by prostě děti vidět nebo používat neměly. Může jít o webové stránky s explicitním obsahem, příliš agresivní hry nebo třeba dílo zákeřného útočníka, které nemusí dítě odhalit. Podobné nástrahy na mladé uživatele číhají i v oficiální databázi Obchod Play, pokud do ní vstoupí naprosto bez omezení. Nebo když se rodiče moc nestarají o to, co potomci stahují a používají, a sami by jim něco vhodného vybrat nedokázali.

Právě vhodný výběr takových aplikací či her je ale v dnešní době i v Obchodě Play mnohem jednodušší, efektivnější a důvěryhodnější. Google totiž ve své databázi před časem vytvořil kartu Děti a označení ověřeného obsahu. Nová kategorie obsahuje doporučené hry a aplikace, které prošly “rukama” a kontrolou učitelů, psychologů či vychovatelů. Rodič, který chce pro svou ratolest do jejího či svého mobilu stáhnout něco naprosto neškodného s ohledem na nízký věk, tak má naservírováno to nejlepší přímo před nosem.

Aplikace a hry pro děti má Obchod Play v nové kontrolované kategorii

Kategorie Děti se na webu a také v aplikaci Obchod Play objevuje u aplikací i her. Nově vytvořený filtr, který je skutečně tvořen posudky živých lidí, nabízí mimo jiné rozdělení obsahu do tří věkových rozsahů – do 5 let, od 6 do 8 let a od 9 do 12 let. Sekce Děti má navíc ještě i svoje vlastní tematické podkategorie jako Akce a dobrodružství, Kreativita nebo Pro chytré hlavy. Nechybí ani mobilní nástroje určené přímo ke vzdělávání.

Aplikace či hry, které splňují požadavky zařazení do této nové sekce, jsou na vlastní kartě viditelně označeny. Od ostatního běžného obsahu je odlišuje odznak s fajfkou a nápisem Schváleno učitelem. Případná (ne)vhodnost jednotlivých nástrojů je tak viditelná i při běžném procházení Obchodu Play. Nepřítomnost odznaku ale hned nemusí ukazovat na nekvalitní obsah. Je pochopitelně možné, že i naprosto bezpečná a užitečná aplikace či hra toto označení zatím nemá, neboť ověřováním ještě neprošla. Databáze se neustále zvětšuje.

