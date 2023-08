Operátor O2 představil nové tarify You pro mladé zákazníky do 26 let

U vybraných bude možné aktivovat HBO Max a O2 TV na 12 měsíců zdarma

Pokud máte účet u Air Bank, můžete získat 300 korun zpět každý měsíc

Společnost O2 vstupuje do nového školního roku s novými tarify pro mladé zákazníky do 26 let. Děje se tak necelý týden poté, co přispěchal s novou nabídkou pro mladé Vodafone. V nabídce zůstává jeden původní tarif, další tři prošly výraznou změnou.

Nové tarify You od O2

Operátor má v nabídce dvojici nových tarifů s neomezenými daty. Na výběr dostanete z YOU NEO 20 Mb/s a YOU NEO Max 5G. První zmíněný vychází na 699 korun, nabízí 35 GB dat v zóně EU a je (jak samotný název říká) omezen rychlostí. Druhý Neo Max 5G na 899 korun, nabídne 45 GB dat v rámci EU a rychlost není nikterak omezena. Zákazníci, kteří si vyberou jeden z nových tarifů, budou mít možnost aktivovat O2 TV Air Modrá a balíček Kino (v němž je zahrnuta služba HBO Max) na 12 měsíců zdarma. Pokud máte účet u Air Bank, můžete navíc získat 300 korun zpět na účet každý měsíc. Více o této akci se můžete dozvědět v jednom z našich předchozích textů.

V nabídce zůstává Můj první tarif se 3 GB dat za 299 korun, naopak tarif You 5 GB nahradil nový You 10 GB, který je sice o stovku dražší, ale nabízí dvojnásobnou porci dat. U obou lze využít služby Data naplno (aktivace neomezených dat na 24 hodin ve vámi vybrané dny). Až na nejlevnější tarif, který nabízí 120 minut do všech sítí mají tarify neomezené volání i SMS.

Jak si aktivovat dárek k tarifu O2 YOU?

Zdroj: tisková zpráva