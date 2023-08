Operátor Vodafone přispěchal s novou nabídkou tarifů #jetovtobě

Mají neomezené volání, SMS i data

Pořídíte je i bez ISIC karty, věkové omezení zůstalo

Čeští operátoři v posledních několika měsících předělávají své tarify a výjimkou není ani populární nabídka #jetovtobě od Vodafone. Všechny tři tarify nyní nabízí neomezené volání, SMS a data, liší se pouze v rychlosti.

Nové tarify #jetovtobě od Vodafone

Vodafone konečně zrušil otravné omezení kampaně #jetovtobě a to sice nutnost vlastnit ISIC kartu. Cena s ní bude ale stále výhodnější, omezení věkem zůstává. Nabídka je dostupná pouze zákazníkům od 6 do 26 let.

Nové neomezené studentské tarify #jetovtobě

Mladí zákazníci si nově budou moci vybrat ze tří tarifů, přičemž první z nich, Basic+ nabízí maximální rychlost 4 Mb/s a bez ISIC vychází na 577 korun, s kartičkou na 487 korun. Vyváženější Super+ s rychlostí 20 Mb/s je k dostání za 747, respektive 657 korun, zcela neomezený tarif Premium 5G pak vychází s ISIC na 857 korun, bez karty na 897 korun.

Operátor odpověděl také na službu Data naplno od O2, kdy si můžete v prvních dvou zmíněných tarifech aktivovat každý měsíc 5x neomezená data, v Evropě můžete navíc vyčerpat až 70 GB dat.

“Pokud bych měla vyzdvihnout jen jeden tarif, jde rozhodně o #jetovtobě Super+ s rychlostí 20 Mb/s, protože s takovým tarifem si můžete pohodlně přes mobilní hotspot připojit třeba i notebook a na něm videohovory. S kartou ISIC tento tarif vyjde jen na 657 korun měsíčně a dává vám svobodu přesunout si svůj pracovní stůl s notebookem a internetem vlastně kamkoliv,” říká Veronika Bolfová, která má nabídku pro mladé ve Vodafonu na starost.

Se závazkem dostanete AirPods 3. generace za korunu

K tarifům Super+ a Premium 5G mohou lidé získat také Apple AirPods 3. generace za korunu, pro využití této nabídky se však budete muset zavázat operátorovi na dva roky. Více informací o nových tarifech se můžete dovědět na oficiálním Vodafone webu.

Co říkáte na nové tarify #jetovtobě?

Zdroj: tisková zpráva