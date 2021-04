O2 vylepšilo tarify pro mladé. Zaměřuje se hlavně na data. Vyplatí se?

O2 představilo hned čtyři tarify pro mladé, které se zaměřují hlavně na data. Operátor prý v současné době vnímá velkou potřebu datového připojení u mladé generace a rozhodl se proto vylepšit svoji nabídku tarifů. Co nabízí inovované tarify od O2?

Mladí lidé, kteří používají mobil většinu dne podle O2 mohou sáhnout po tarifu YOU NEO, který nabízí neomezená data, SMS i volání do všech sítí. V dubnu a květnu ho mohou zákazníci pořídit za zvýhodněnou cenu 699Kč. Pro ty, kdo nepotřebují neomezená data operátor připravil tarif YOU 20 GB. Jak z název napovídá, tak v rámci tarifu dostane zákazník b dat a k tomu neomezené volání s SMS za 549Kč.

Třetí tarif YOU 5 GB pak nabídne 5 GB dat na měsíc, neomezené SMS ale už bez neomezeného volání. YOU 5 GB vyjde na 399Kč měsíčně. Kromě toho nabízí O2 ještě Můj první tarif, který zahrnuje 120min volání a 1 GB dat měsíčně. Očividně cílí na nejmladší uživatele. Operátor bude svoje tarify pro mladé propagovat ve spolupráci se zpěvákem Benem Cristovao a kapelou John Wolfhooker. Kompletní podmínky najdete na webu operátora.

John Wolfhooker ft. Ben Cristovao – Tidal Wave (Official Video)

Jaký máte názor na nové O2 tarify pro mladé?