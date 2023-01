O2 TV má nový tarif Zlatá Voyo. Dáte mu přednost před HBO?

Vysílací služba O2 TV bude mít od začátku února v nabídce nový tarif pojmenovaný Zlatá Voyo. Poskytne přístup k exkluzivnímu obsahu O2 TV i k tisícům filmů, seriálů, reality show a původním projektům vlastní tvorby Voyo Originál a k tomu navíc přidá i filmové a seriálové kanály AxN a AxN Black. Zákazníci si budou moci nově sami zvolit, zda chtějí za stejnou cenu využívat tarif O2 TV Zlatá s Voyo nebo HBO.

„Vzhledem k velkému zájmu našich zákazníků o balíček Voyo, který jsme do nabídky O2 TV přidali již v prosinci, jsme se rozhodli vytvořit i zcela nový, plnohodnotný tarif, který právě přístup do Voyo nabídne,“ říká šéfka obsahu O2 TV Anna Lenerová s tím, že tarif O2 TV Zlatá si budou moci pořídit zákazníci za ceny, které byly dosud platné pro O2 TV Zlatý s HBO Max, tedy samostatně za 799 Kč, v balíčku s internetem s příplatkem 749 Kč a v rámci O2 Spolu pak s příplatkem 600 Kč měsíčně nad základní variantu O2 TV.

Zákazníci mohou tarif O2 TV Zlatá Voyo aktivovat prostřednictvím aplikace Moje O2, webu, zákaznické linky nebo ve značkových prodejnách. Při pořízení vždy získají speciální kód, kterým se do Voyo zaregistrují. Standardně bude možné provádět jednou měsíčně změnu tarifu, tedy v tomto případě i přecházet mezi O2 TV Zlatou s Voyo a Zlatou s HBO. Balíčky řeší i to, pokud bude chtít zákazník přístup jak na Voyo, tak i HBO. Pokud by chtěl využívat obojí najednou, stačí dokoupit k vybranému tarifu O2 TV Zlatá balíček Kino (s HBO Max) nebo naopak zvolit balíček Voyo.

Spolu s rozšířením tarifní nabídky přidává operátor O2 zákazníkům i nové kanály. Filmové a seriálové AxN a AxN Black, které budou součástí O2 TV Zlatá s Voyo, najdou zákazníci na pozici 48 a 49. Stejně tak od 1. února najdou diváci od tarifu Bronzová na pozici 182 ČT 1 SVC (severovýchodní Čechy) a o pozici dále pak ČT 1 JZC (jihozápadní Čechy). Další novinkou pak bude na pozici 101 mezinárodní dětský kanál Moonbug kids, který bude standardně dostupný od tarifu O2 TV Stříbrná a po celý únor i jako ochutnávkový kanál pro O2 TV Modrá a Bronzová.

Tip na koupi: LIDL zlevnil dva 4K Android televizory na historické minimum čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Upřednostníte Voyo, nebo HBO?

Zdroj: TZ