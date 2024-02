Komentář: Migrace na O2 TV 2.0? V roce 2024 je to pohoda!

O2 TV patří k nejoblíbenějším řešením IPTV v České republice

Operátor masivně investuje do nabídky sportovních kanálů

V roce 2024 pokračují migrace zákazníků do O2 TV 2.0

Když mi před několika týdny do emailu přistálo oznámení o přechodu na novou verzi O2 TV 2.0, moc nadšený jsem nebyl. Se stávající podobou jsem byl spokojený a když je člověk spokojený, není moc otevřený změnám. Navíc co si budeme nalhávat, ne vždycky jsou všechny změny k lepšímu…

Ostatně není to tak dávno, co jsem O2 kritizoval za novou podobu tarifů pevného internetu. Za vyšší rychlost už sice nepřiplácíte, ale všechny tarify stojí stejně jako ten, co byl v minulosti nejdražší… O2 TV 2.0 si mě ale dokázala rychle získat a nedivím se, že v České republice O2 TV dlouhodobě boduje.

V minulosti byla s novou verzí řada problémů a zkrátka to nešlapalo. O2 ale dokázalo řadu věcí posunout, řadu věcí vyladit. Nová O2 TV 2.0 funguje nejenom v aplikaci, ale také v prohlížeči nebo skrze STB. My se dnes ale zaměříme na změny v mobilní aplikace, například webová verze ale zdatně kopíruje novinky v aplikaci. Za mě jednoznačně největším plusem je přepracovaná domovská obrazovka, která nyní nabízí mnohem více možností. Rovnou se člověk dostane k výběru filmů podle žánru, rovnou člověk vidí přehled uložených pořadů nebo snímky, které má rozkoukané. Procházení aplikace je rychlé a bezproblémové.

Ve spodní části aplikace máme dvě nové záložky, Sport a Dětské. Vysvětlovat jejich význam nemá moc smysl, O2 zkrátka nabízí rychlou selekci pořadů a zvolilo logické volby. Především v oblasti sportovních kanálů patří O2 TV k těm největším hráčům na našem trhu a jakkoliv se nám nemusí soupeření jednotlivých společností líbit (neb výsledkem je, že za jedno předplatné se nikdy nemůžete dívat na kompletní nabídku sportů, protože někde se zkrátka vysílají exkluzivně), O2 do svojí televize hodně investovalo a na nabídce sportovních kanálů to prostě je vidět.

Jestli jsem byl na něco vážně zvědav, bylo to vyhledávání. V původní verzi O2 TV totiž někdy fungovalo prazvláštně… Pokud člověk naprosto přesně zadal co hledá, výsledek našel. Ale pokud jste například hledali nějaký dokument na konkrétní téma (u kterého neznáte přesný název), dobrat se výsledku bylo velmi těžké až nemožné. Jak na tom je O2 TV 2.0?

Není to dokonalé, ale je to výrazně lepší. Pořád si myslím, že v této oblasti by O2 mělo zapracovat a indexaci jednotlivých pořadů vylepšit. Pravděpodobně jsem ale s tímto požadavkem v menšině a většina lidí zkrátka rovnou ví, na co se chce dívat. Pro srovnání se můžete mrknout na obrázky, jak vypadala původní verze aplikace O2 TV.

Po prvních hodinách s O2 TV 2.0 jsem velmi spokojen. Navíc pozitivní referenci potvrzují moji rodiče, kteří novinkám zase tak moc nefandí (trochu jsem se bál, jestli migrace proběhne bez problémů, ale stalo se). Nové rozhraní se jim líbí a zvykli si na něj okamžitě, O2 tedy evidentně odvedlo dobrou práci. Oceňují neomezený prostor pro nahrávky. O2 TV nepatří k úplně nejlevnějším na trhu, ale za kvalitu se platí. Uvidíme, jak budou reagovat nejbližší konkurenti.

Pro zachování objektivnosti musím dodat, že další členové naší redakce podobné štěstí s migrací neměli a zdaleka se to neobešlo bez problémů, ostatně si o tom sami můžete přečíst. Jakkoliv jsou moje dojmy ryze pozitivní (nová aplikace, nové webové rozhraní, migrace u televize s připojeným STB od O2, migrace u Android televize, kde běží aplikace), u vás doma všechno tak hladce proběhnout nemusí.

Líbí se vám O2 TV 2.0?

Zdroj: O2