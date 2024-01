Komentář: O2 sjednotilo internetové tarify. Neušetří nikdo

Operátor O2 na začátku roku představil novou nabídku internetových tarifů

MAX tarify jsou celkem čtyři a liší se pouze maximální rychlostí, cena je stejná

599 korun měsíčně nezní jako špatná cena, proti minulosti je to ale tiché zdražení

Hned na úvod musím přiznat, že pro O2 mám slabost. Strávil jsem několik let na prodejně, byl jsem jedním z prvních O2 Guru. V mém primárním mobilním telefonu se nikdy nenacházela žádná jiná karta SIM než právě ta modrá. Od změny majitele před mnoha lety se z O2 stala továrna na peníze.

A funguje výborně, operátor svým majitelům zkrátka vydělává nemalé sumy peněz. Není to ale jen o nemalých cenách, noví vlastníci dokázali výrazným způsobem redukovat náklady, ostatně přeměnit prodejny na lokální call centra byl zajímavý počin. Nabídka internetových MAX tarifů potvrzuje, že O2 si věří.

Základní tarif nabízí rychlost 20 Mb/s v rámci stahování a 2 Mb/s v rámci odesílání dat. Nejvyšší tarif má maximální rychlost pěkných 250 Mb/s, rychlost nahrávání dat je solidních 25 Mb/s. Ve všech případech je součástí tarifu O2 TV, konkrétně základní tarif Modrá s těmito kanály – ČT 1, ČT 2, Nova, Prima, Nova Cinema, Nova Fun, Nova Gold, Nova Action, Seznam TV, O2 TV Info, Paramount Network, ČT 24, Filmbox, TV Barrandov, Prima COOL, Prima MAX, Prima LOVE, Prima Krimi, JOJ Family, Prima Star, Prima Show, Spektrum Home, Jednotka, Barrandov Kino, Barrandov Krimi, National Geographic, Prima ZOOM, ČT Sport, Disney Channel, ČT :D / ČT art, Mňam TV, Šláger Originál, Óčko, TA3, Relax, Rebel. Tedy nic, co by jen trochu náročnějšího diváka uspokojilo.

Ale zpátky k ceně – ještě několik let zpátky měl operátor tarifů pro pevný internet méně. Základ za 399 korun měsíčně, běžný tarif za 499 korun měsíčně, ve vybraných lokalitách se dal aktivovat nejrychlejší tarif za 599 korun. Operátor pravidelně opakoval akce, v rámci kterých jste mohli mít vyšší tarif za cenu toho nižšího. Něco podobného bude minimálně v rámci retenčních nabídek (když projevíte zájem službu zrušit) pravděpodobně možné i nyní.

Nejvyšší rychlost bez příplatku. Za cenu nejvyššího tarifu…

Ale nic to nemění na tom, že v rámci zjednodušení nabídky jsme se u všech tarifů dostali na cenu, která dříve byla stropem. Operátor to samozřejmě okomentoval hezky, dopřejte si nejvyšší možnou rychlost bez příplatku. Jen se už moc nezdůrazňuje, že v rámci toho levnější tarify zmizely. Samotné rozdělení na čtyři tarify je ryze marketingovou záležitostí, operátor by si vystačil s jediným.

Snad nás podobné zjednodušení jednou nečeká u tarifů pro volání. Operátor by mohl opět nabízet kvarteto tarifů, které se opět budou lišit maximální rychlostí datových přenosů. Aby se to zjednodušilo a zákazník si mohl dopřát nejvyšší rychlost bez příplatku, měly by všechny stát 1349 korun měsíčně, jako současný nejvyšší tarif NEO+ Max 5G. Další tři tarify se pak mohou jmenovat NEO+ Max 4G, NEO+ Max 3G a NEO+ Max 2G.

Jak se vám líbí nové internetové tarify O2?

Zdroj: O2