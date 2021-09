O2 vylepšuje tarify NEO a FREE+ a přidává i další

České O2 začne od středy 15. září nabízet vylepšené tarify v portfoliu NEO a FREE+. A přibudou také některé další. Neomezené tarify NEO nyní zrychlují a budou cenově dostupnější. V tarifech FREE+ přibyde až 6 GB dat. Těšit se můžeme i na další tarify GO. Automatickou součástí všech paušálních tarifů bude nově přístup do 5G sítě. Všechny nové tarify, včetně těch neomezených, lze získat cenově ještě výhodněji s internetem na doma a O2 TV v balíčcích O2 Spolu, které budou dostupné od listopadu.

U tarifů NEO, které obsahují neomezená data, volání a SMS do všech sítí, si zákazník může vybrat podle toho, jaká rychlost připojení je pro něj nejvhodnější či kolik volných minut a jaký datový objem využije v zahraničí. Do tarifu NEO Zlatý operátor přidává 300 minut na volání z Česka do celého světa a 1 GB dat, které mohou zákazníci využít k datování v zóně Top Svět. Tarif NEO Platinum pak nabídne 1000 volných minut na volání z ČR do zahraničí a 2 GB dat k čerpání v zóně Top Svět.

“Do tarifů FREE+, u kterých zákazníci nejčastěji obnovují své datové balíčky, jsme přidali velkou porci dat. Oblíbený Bronzový s 10 GB dat vyjde na 699 korun, za FREE+ Stříbrný s 20 GB pak zákazník zaplatí 899 korun. U všech těchto tarifů přitom mohou zákazníci využít nejvyšší dostupnou rychlost připojení,” říká Silvia Cieslarová, ředitelka mobilního segmentu v O2. S novými tarify začíná operátor také automaticky zpřístupňovat 5G sítě všem paušálním zákazníkům. I ti, kteří si zvolili tarif s neomezenými daty a omezenou rychlostí stahování, mohou využít některých výhod sítí páté generace.

O2 rovněž představilo nové tarify, které v sobě spojují výhody paušálu a volnost předplacené karty. Zákazníkům, kteří potřebují více dat a častěji volají, je prý určen tarif GO 3 GB, který obsahuje 3 GB dat, 100 minut volání a 25 SMS za 299 Kč měsíčně. Pro zákazníky, kteří více datují, pak O2 připravilo tarif GO 7 GB, který zahrnuje 7 GB dat za 299 Kč. Volné minuty a data je možné čerpat po dobu 30 dní a následně se volné jednotky obnoví dobitím potřebného kreditu z platební karty.

Všechny paušální tarify bude od poloviny listopadu možné kombinovat také s dalšími službami od O2 (mobilní tarify, Internet na doma, O2 TV) v balíčcích O2 Spolu. Všechny tarify z nové nabídky mohou využívat i zákazníci z řad malých a středních podnikatelů.

Která varianta vás nejvíce zaujala?

Zdroj: TZ O2