Měsíční nebo roční? O2 spustilo novou Datamanii, právě teď na ně běží akční cena

  • O2 přidává k ročnímu tarifu měsíční variantu za 349 Kč (akčně) nebo 449 Kč (standardně) za 100 GB
  • Roční předplatné je nyní za 2 988 Kč (místo 3 499 Kč), což znamená 249 Kč měsíčně při průměrné spotřebě
  • Akční ceny platí do 13. listopadu 2025, SIM kartu je potřeba aktivovat do konce roku

Jakub Kárník
Jakub Kárník
16.10.2025 10:00
žena modré vlasy telefonuje

Před čtyřmi dny jsme informovali o tom, že operátor O2 potichu navýšil datový limit svého ročního balíčku Datamanie z 1 000 GB na 1 200 GB při zachování ceny. Teď přišla oficiální tisková zpráva a s ní i několik zajímavých novinek, které původně nebyly známé.

Měsíční předplatné jako alternativa

Hlavní novinkou je, že Datamanie 1 200 GB nyní existuje i v měsíční variantě. Místo jednorázové roční platby si můžete každý měsíc předplatit 100 GB dat za 349 Kč (v akci do 13. listopadu), standardně pak za 449 Kč.

datamanie

Roční varianta je ale stále výhodnější. Pokud si zaplatíte 2 988 Kč najednou (v akci, standardně 3 499 Kč), dostanete všech 1 200 GB okamžitě a při průměrné měsíční spotřebě 100 GB vám to vychází na 249 Kč měsíčně. To je o 100 Kč měně než u měsíční varianty v akci a o 200 Kč méně než standardní měsíční cena.

Jak moc ušetříte?

Pokud byste chtěli 1 200 GB rozdělit rovnoměrně na 12 měsíců po 100 GB, zaplatíte při měsíční variantě 4 188 Kč ročně (v akci) nebo 5 388 Kč (standardně). Oproti roční platbě 2 988 Kč (v akci) ušetříte 1 200 Kč.

Roční varianta dává smysl, pokud data využíváte pravidelně – třeba v tabletu, záložním telefonu nebo LTE routeru. Měsíční předplatné zase ocení ti, kdo mají sezónní potřebu dat.

Volání za příplatek 15 Kč denně

Další novinkou je možnost neomezeného volání do všech sítí za 15 Kč na den. To se hodí, pokud potřebujete čistě datový tarif občas použít i k telefonování. Není to elegantní řešení (platíte jen za dny, kdy voláte), ale aspoň tu nějaká možnost je.

Roaming v EU stále není součástí tarifu, takže pokud cestujete do zahraničí, musíte si dokoupit speciální balíček. To je velká nevýhoda oproti klasickým tarifům s předplatným.

Akce platí jen do 13. listopadu

Obě akční ceny platí do 13. listopadu 2025 a vztahují se jen na nově aktivované služby. Důležité je, že SIM kartu musíte aktivovat do 31. prosince 2025, jinak vám akční cena propadne.

Objednávka funguje stejně jako u ostatních tarifů Datamanie. Můžete si vybrat mezi klasickou SIM kartou zdarma do poštovní schránky nebo eSIM, kterou dostanete emailem během pár minut. Aktivaci provedete v aplikaci Moje O2, kde si nastavíte měsíční platbu z karty, nebo provedete jednorázovou roční platbu.

Pro koho to dává smysl?

Datamanie 1 200 GB je pořád čistě datový tarif bez roamingu. Hodí se jako sekundární SIM do tabletu, záložního telefonu, USB modemu nebo LTE routeru na chalupu. Pokud hledáte plnohodnotný tarif s voláním a roamingem, tohle není ono.

Ale pokud potřebujete hodně dat v ČR a nechcete řešit měsíční platby, roční varianta za 2 988 Kč je solidní nabídka. Data běží v 5G Max síti, takže rychlost je omezená jen pokrytím O2 ve vaší oblasti.

Používáte datové tarify jako sekundární SIM?

Zdroj: O2.cz

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

