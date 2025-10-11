O2 potichu vylepšilo nejlepší Datamanii. Dostanete víc dat za stejnou cenu Hlavní stránka Zprávičky O2 zvýšilo datový limit ročního balíčku z 1 000 GB na 1 200 GB při zachování ceny 3 499 Kč O 200 GB navíc dostanete bez jakéhokoliv příplatku oproti původní nabídce Tarif je stále bez roamingu a volání, určen čistě pro datově náročné uživatele Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 11.10.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Operátor O2 potichu vylepšil svůj roční datový balíček Datamanie. Místo dosavadních 1 000 GB nyní nabízí 1 200 GB dat, a to při nezměněné ceně 3 499 Kč za celý rok. Jde o překvapivě solidní navýšení, které může mnohé uživatele potěšit. O 200 GB navíc za stejné peníze Datamanie 1 200 GB zůstává koncepčně stejná jako dříve. Jednou platbou získáte přístup k datům na celých 365 dní, což je ideální pro ty, kdo nechtějí řešit měsíční platby nebo se obávají, že zapomenou dobít kredit. Data běží v 5G Max síti v celé České republice, takže při dobrém pokrytí dosáhnete nejvyšších možných rychlostí, které O2 aktuálně nabízí. Co se nezměnilo? Tarif stále neobsahuje volání ani SMS, takže není vhodný pro ty, kdo telefonují. Chybí také roaming v zahraničí – pokud cestujete do Evropské unie, musíte si dokoupit speciální balíček, nebo počítat s tím, že vám data nebudou fungovat. Pro domácí použití s datovou kartou do tabletu, záložního telefonu nebo třeba LTE routeru je to ale stále zajímavá varianta. Jak si balíček pořídit? Proces objednání zůstal stejný jako u ostatních tarifů Datamanie. Můžete si vybrat klasickou SIM kartu s doručením zdarma do poštovní schránky, nebo modernější eSIM, kterou dostanete emailem během několika minut. Po vložení karty do telefonu si stáhnete aplikaci Moje O2, kde dokončíte aktivaci zadáním platební karty. Výhodou je, že nejste vázaní žádnou smlouvou. Po roce si můžete jednoduše nechat SIM kartu vypršet, nebo si ji znovu dobít a pokračovat dál. Pozor ale na jednu věc: maximálně si můžete objednat 2 SIM karty od každé varianty Datamanie, takže pokud provozujete větší „datovou farmu“, toto omezení vás může potkat. Máte zkušenosti s ročními datovými balíčky? Zdroj: O2.cz O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Datamanie O2 slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Nový trik šmejdů: Češi přicházejí o peníze kvůli jedinému kliknutí v SMS Jana Skálová 5.12.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Pozor, eDoklady od ledna čekají změny! Co můžete očekávat? Jana Skálová 31.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024