TOPlist

O2 potichu vylepšilo nejlepší Datamanii. Dostanete víc dat za stejnou cenu

  • O2 zvýšilo datový limit ročního balíčku z 1 000 GB na 1 200 GB při zachování ceny 3 499 Kč
  • O 200 GB navíc dostanete bez jakéhokoliv příplatku oproti původní nabídce
  • Tarif je stále bez roamingu a volání, určen čistě pro datově náročné uživatele

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
11.10.2025 10:00
Ikona komentáře 0
žena modré vlasy

Operátor O2 potichu vylepšil svůj roční datový balíček Datamanie. Místo dosavadních 1 000 GB nyní nabízí 1 200 GB dat, a to při nezměněné ceně 3 499 Kč za celý rok. Jde o překvapivě solidní navýšení, které může mnohé uživatele potěšit.

O 200 GB navíc za stejné peníze

Datamanie 1 200 GB zůstává koncepčně stejná jako dříve. Jednou platbou získáte přístup k datům na celých 365 dní, což je ideální pro ty, kdo nechtějí řešit měsíční platby nebo se obávají, že zapomenou dobít kredit. Data běží v 5G Max síti v celé České republice, takže při dobrém pokrytí dosáhnete nejvyšších možných rychlostí, které O2 aktuálně nabízí.

datamanie

Co se nezměnilo? Tarif stále neobsahuje volání ani SMS, takže není vhodný pro ty, kdo telefonují. Chybí také roaming v zahraničí – pokud cestujete do Evropské unie, musíte si dokoupit speciální balíček, nebo počítat s tím, že vám data nebudou fungovat. Pro domácí použití s datovou kartou do tabletu, záložního telefonu nebo třeba LTE routeru je to ale stále zajímavá varianta.

Jak si balíček pořídit?

Proces objednání zůstal stejný jako u ostatních tarifů Datamanie. Můžete si vybrat klasickou SIM kartu s doručením zdarma do poštovní schránky, nebo modernější eSIM, kterou dostanete emailem během několika minut. Po vložení karty do telefonu si stáhnete aplikaci Moje O2, kde dokončíte aktivaci zadáním platební karty.

Výhodou je, že nejste vázaní žádnou smlouvou. Po roce si můžete jednoduše nechat SIM kartu vypršet, nebo si ji znovu dobít a pokračovat dál. Pozor ale na jednu věc: maximálně si můžete objednat 2 SIM karty od každé varianty Datamanie, takže pokud provozujete větší „datovou farmu“, toto omezení vás může potkat.

Máte zkušenosti s ročními datovými balíčky?

Zdroj: O2.cz

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl Outlet

Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké

Jana Skálová
9.1.
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
muž v kapuce s mobilem hacker

Nový trik šmejdů: Češi přicházejí o peníze kvůli jedinému kliknutí v SMS

Jana Skálová
5.12.2024
DATART slevy

Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami

Jana Skálová
26.12.2024
eDoklady rozšíření aplikace

Pozor, eDoklady od ledna čekají změny! Co můžete očekávat?

Jana Skálová
31.12.2024

Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku

Jakub Kárník
30.9.2024