Výhodná data v zahraničí? O2 uvádí letní roamingové balíčky, ten nejlevnější koupíte už za 199 Kč Hlavní stránka Zprávičky O2 spouští letní roamingové balíčky Data Pas pro cesty mimo EU, ceny startují na 199 Kč Po vyčerpání dat se rychlost nezařízne úplně, ale spadne na 384 kb/s – stačí na navigaci či zprávy Balíčky fungují v 96 zemích včetně Turecka, Egypta, USA nebo Mexika a aktivovat je lze do 31. srpna Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 15.6.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Roaming mimo Evropskou unii umí být pořád nepříjemně drahý špás a veřejné Wi-Fi na letištích zase bezpečnostní ruleta. O2 na to letos v létě reaguje balíčky s názvem Data Pas, které mají jednu zajímavou pojistku – po vyčerpání předplacených dat vás operátor neodstřihne, jen zpomalí. Sám se přitom chlubí, že s takovým modelem přichází jako první operátor v Evropě. Datová pojistka: pomalu, ale pořád online Princip je jednoduchý. Každý balíček obsahuje porci dat v plné rychlosti a po jejím vyčerpání se automaticky aktivuje takzvaná Datová pojistka s rychlostí 384 kb/s. Na streamování videa rovnou zapomeňte, ale navigace, messengery, mobilní bankovnictví nebo objednání taxíku po příletu na takové rychlosti fungovat budou, ačkoliv pomaleji. Což je přesně to, co většina lidí na dovolené reálně potřebuje. Tři varianty podle délky cesty Na výběr jsou tři balíčky: 3 dny s 1 GB za 199 Kč, 14 dní s 5 GB za 399 Kč a 30 dní s 10 GB za 499 Kč. Nejmenší varianta se hodí spíš na přejezd přes Švýcarsko nebo víkendový výlet, na běžnou dovolenou u moře cílí prostřední balíček. Objemy dat nejsou nijak závratné, ale díky zmíněné pojistce aspoň nehrozí, že zůstanete úplně bez připojení. Balíčky platí v 96 zemích, které podle O2 pokrývají 95 % cest jeho zákazníků mimo EU – namátkou Turecko, Egypt, USA, Mexiko, Albánie či Tunisko. Hodit se tak mohou i fanouškům mířícím v létě za fotbalovým mistrovstvím světa. Aktivace probíhá v aplikaci Moje O2, v detailu tarifu nebo zdarma přes uvítací SMS po příletu, a to kdykoliv do 31. srpna. Platnost se počítá ode dne aktivace a s jedním balíčkem lze procestovat i více zemí. Řešíte roaming mimo EU balíčky od operátora, nebo sáhnete radši po cestovní eSIM? Zdroj: tisková zpráva O2 O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Mobilní data O2 Operátor Mohlo by vás zajímat Nový trik šmejdů: Češi přicházejí o peníze kvůli jedinému kliknutí v SMS Jana Skálová 5.12.2024 Pozor, eDoklady od ledna čekají změny! Co můžete očekávat? Jana Skálová 31.12.2024 O2 spustilo Black Friday, ušetřit můžete až tisíce korun Jana Skálová 29.11.2024 Návod: Jak nainstalovat O2 TV 2.0 na jakékoliv Google TV a Android TV zařízení Jakub Kárník 31.8.2023 Podvodníci ztrácejí čas s umělou babičkou. O2 vymyslelo geniální obranu Libor Foltýnek 16.11.2024 Jak si vyrobit MicroSIM a NanoSIM aneb proč už klasická SIM karta není in [návod] Ondřej Mika 27.11.2013