O2 přidává službu Data naplno k tarifům pro mladé

Ta nabídne až 5 dní neomezených dat s 5G rychlostí

Ceny tarifů zůstávají stejné

Spolu s novými tarify představilo O2 také službu Data naplno, díky které mohou zákazníci v jejich vybrané dny využívat data bez toho, aniž by se museli ohlížet na datový limit nebo rychlost. Nyní operátor tuto novinku přináší i k tarifům pro mladé.

Nabídka platí pro všechny tarify pro mladé. V případě nejlevnějšího tarifu Můj první tarif si může zákazník zvolit jeden den v měsíci, u dražšího YOU 5 GB 3 dny a u YOU 20 GB 5 dní. Vrcholný tarif YOU NEO má pak data neomezená, avšak rychlost je omezena na 10 Mb/s. Výhoda zde tedy spočívá v neomezené rychlosti a to na 5 dní v měsíci. Cena tarifů zůstává přitom stejná. Celou kampaň vede Ben Cristovao s rapperem YG Morisem, během následujících dní bude podporována také na hudebních festivalech, jako například Rock for People.

“Právě léto je z hlediska spotřeby dat vytíženým obdobím – mladí vyráží na hudební festivaly, do kempů nebo třeba na výlety napříč republikou. A chtějí své zážitky sdílet s online světem, i když zrovna není nadosah spolehlivá Wi-Fi,” myslí si Silvia Cieslarová, ředitelka segmentu mobilních služeb v O2, a dodává: “Proto ocení novinku Data naplno, díky které mohou až pětkrát po dobu 24 hodin surfovat na nejrychlejší 5G síti bez omezení.”

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat třeba přes Google News, na Facebookové stránce a také na Instagramu. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Oceníte novou službu Data naplno?

Zdroj: O2