Tohle se nestává často! Prémiový vodní chladič NZXT v rámci Black Friday brutálně zlevnil

Vodní chladič NZXT KRAKEN ELITE 280 RGB na Alze v Black Friday akci za 2 599 Kč Sleva 63 % z původních 6 990 Kč, aktuálně nejlepší cena na českém trhu Podporuje AMD AM4/AM5 i Intel sockety, má LCD displej a RGB podsvícení Jakub Kárník Publikováno: 14.11.2025 20:00 Black Friday přináší zajímavý deal na vodní chlazení výkonných procesorů. NZXT KRAKEN ELITE 280 RGB Black se na Alza.cz prodává za 2 599 Kč, původně byl přitom za 6 990 Kč. Jde o nejnižší částku, za kterou tento chladič v Česku seženete. Co za ty peníze dostanete NZXT KRAKEN ELITE 280 patří mezi uzavřené vodní chladiče se dvěma 140mm ventilátory. Radiátor má rozměry 321 × 137 × 27 mm, takže se vejde do většiny mid-tower skříní. Pumpa zvládá otáčky od 1 200 do 2 800 RPM, ventilátory pak 500 až 2 000 RPM s maximální hlučností 34,5 dB. Chladič podporuje AMD sockety AM4 a AM5 i Intel 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1700 a 1851. Pokud stavíte nebo modernizujete PC výkonnějším procesorem jako AMD Ryzen 7/9 nebo Intel Core i7/i9 (či jejich Ultra varianty), tohle chlazení dává smysl. Na víku pumpy najdete 2,36″ LCD displej, kam si můžete nahrát vlastní animace nebo sledovat teploty. RGB podsvícení se ovládá přes software NZXT CAM. Funguje to opravdu dobře Mám tento chladič ve svém PC s Intel Core i7-14700KF a výsledky jsou přesvědčivé. Při hraní her nebo střihu videa se teplota drží pod 45 stupňů Celsia, při běžném používání se pohybuje mezi 30 až 35 °C. Tento procesor přitom nemá problém přitopit a s běžným ventilátorem mi vyskakoval nad 55 stupňů relativně pravidelně. Ventilátory jsou při běžném provozu slyšet jen málo, pod zátěží se trochu roztočí, ale hluk nepřekročí úroveň, kterou by vás při práci nebo hraní rušil. LCD displej je spíš bonus než nutnost, ale když už tam je, hodí se pro kontrolu teplot. Proč to není pro každého I s Black Friday slevou jde o investici nad dva a půl tisíce. Pokud máte procesor střední třídy jako Ryzen 5 nebo Core i5, vystačíte si s levnějším vzduchovým chladičem za pár stovek. Vodní chlazení má smysl u přetaktovaných nebo výkonnějších CPU, kde klasický chladič nemusí stíhat. Další věc: NZXT má vlastní ekosystém. Pokud máte v PC už jiné RGB komponenty od jiného výrobce, budete řešit synchronizaci přes více aplikací. A LCD displej na pumpě je hezký doplněk, ale rozhodně ne nezbytnost. Kdo hledá jen spolehlivé chlazení bez efektů, najde i levnější varianty. Kdy akce platí Alza uvádí, že jde o Black Friday nabídku, což obvykle znamená platnost do konce listopadu nebo do vyprodání zásob. Za 2 599 Kč je KRAKEN ELITE 280 solidní volba pro ty, kdo staví výkonné PC a chtějí vyladěné chlazení s vizuálními efekty. Pokud už vodní chlazení chcete, lepší nabídku teď nenajdete. Používáte vodní nebo vzduchové chlazení? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi