Aktualizace Nvidia Shield TV 8.2 je venku. Co přináší?

Nvidia Shield TV je jedním z vůbec nejlépe podporovaných Android TV boxů a nyní přichází nová verze 8.2. Celkem se jedná již o 25. aktualizaci softwaru na toto zařízení, což je úctyhodná hodnota. Co tedy přináší nového?

Co se týče verzí 2019, tam je update poměrně podstatný. Dříve byl tento upscaling omezen na HD obsah ve 30 snímcích za vteřinu, nyní však zvládne cokoliv od 360p až po 1440p a dokáže to přenést na 2160p (4K UHD) rozlišení. Kromě toho jsou nyní podporovány také YouTube videa a sportovní přenosy v 60 snímcích za vteřinu. Nejlepší ale teprve přijde. GeForce Now totiž zanedlouho přidá upsacling na 4K a 60 fps, což je skvělá zpráva. Dojít by k tomu mělo někdy v září.

Vylepšení se dostalo také na dálkový ovladač verzí 2019. Dokáží totiž nastavit si vlastní funkci na tlačítko. To bude navíc fungovat i v situaci, kdy se rozhodnete koupit si tento ovladač na svůj starší Shield. Kromě toho si budeme moci nastavit také vlastní akci pro dvojité či dlouhé stisknutí. V redakci máme již aktualizaci k dispozici, tak mrkněte, zda nevykoukla i na vás.

Dorazila vám Nvidia Shield TV 8.2 aktualizace?

Zdroj: vlastní