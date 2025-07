Do Česka přichází levná grafika RTX 5050! Tady jsou ceny a vše, co o ní potřebujete vědět

Nvidia konečně přináší svou nejnovější architekturu Blackwell do cenově dostupné kategorie. GeForce RTX 5050 je nejlevnějším vstupem do světa ray-tracingu a DLSS 4.0, přičemž ceny začínají už na 6 299 Kč. V našem přehledu zjistíte, zda se vyplatí pořídit nejdostupnější RTX nové generace, nebo zda je lepší připlatit si za výkonnější model.

Co nabízí RTX 5050 za své peníze?

RTX 5050 je osazena 8 GB paměti GDDR6 se základním taktem 2 317 MHz a boost taktem až 2 647 MHz (záleží na konkrétním modelu). Karta využívá 128bitovou sběrnici a disponuje 2 560 CUDA jádry, což je výrazně méně než 3 840 jader u RTX 5060. Zajímavostí je, že zatímco u desktopové verze NVIDIA použila starší a pomalejší paměti GDDR6, notebooková varianta RTX 5050 dostala modernější GDDR7. Důvodem je údajně lepší energetická efektivita pro mobilní zařízení, ale nelze se zbavit dojmu, že NVIDIA tímto krokem záměrně odděluje výkonnostní kategorie.

Mezi hlavní lákadla RTX 5050 patří podpora nejnovějších technologií jako DLSS 4.0 s Multi Frame Generation, 4. generace ray-tracingových jader a 5. generace tensor jader pro umělou inteligenci. Karta podporuje rozhraní DisplayPort 2.1b a HDMI 2.1b a pro napájení stačí jeden 8pinový PCIe konektor, jelikož maximální TDP je 130 W.

Výkon: první testy ukazují limity

První benchmarky od výrobců jako Inno3D naznačují, že RTX 5050 výkonnostně spadá mezi RTX 3060 a RTX 4060. V syntetických testech jako 3DMark se RTX 5050 dokáže místy vyrovnat či lehce překonat RTX 4060, ale v reálných hrách už ztrácí. Podle prvních měření dosahuje přibližně 91-95 % výkonu RTX 4060 ve většině testovaných her, zatímco oproti RTX 3060 nabízí zhruba 9-18% nárůst výkonu.

Konkrétní čísla z prvních testů ukazují, že v Borderlands 3 dosahuje RTX 5050 86 FPS oproti 90 FPS u RTX 4060, ve Far Cry 6 je to 122 oproti 123 FPS, v Horizon Zero Dawn 110 vs. 118 FPS a v Assassin’s Creed Valhalla 93 vs. 102 FPS. Kartu testovali s procesorem AMD Ryzen 7 9800X3D, který eliminuje jakýkoliv potenciální throttling ze strany CPU.

Zajímavé je srovnání s konkurenčním Intel Arc B580, který v mnoha testech novou RTX 5050 překonává, a to navíc s výhodou 12 GB paměti (oproti 8 GB u RTX 5050). První komplexní recenze naznačují, že overclockingový potenciál je u RTX 5050 omezen 130W limitem spotřeby, což umožňuje zvýšit výkon maximálně o 7-10 %. Toto omezení podle zahraničních zdrojů může být záměrné, aby karta příliš nekanibalizovala prodeje RTX 5060.

Paměťový deficit a jeho dopad

Jeden z nejvýraznějších nedostatků RTX 5050 je její paměťová konfigurace. V době, kdy i levnější konkurence jako Intel Arc B580 nabízí 12 GB paměti, působí 8 GB GDDR6 u RTX 5050 poněkud zastarale. To se může výrazně projevit zejména ve hrách, které vyžadují více paměti – typicky ve vyšších rozlišeních nebo s náročnými texturami.

Zahraniční testy ukazují, že zatímco v 1080p rozlišení je rozdíl mezi kartami s 8 GB a 12/16 GB minimální, při přechodu na 1440p začíná být nedostatek paměti znatelný. V některých hrách jako The Last of Us Part I nebo Horizon Forbidden West jsou karty s více pamětí až o 50-100 % rychlejší v 1% minimech, což ukazuje na významné problémy se sekáním při nedostatku VRAM. I když DLSS 4.0 může pomoci zmírnit některé z těchto problémů, fundamentální limit 8 GB a 128bitové sběrnice zůstává.

Přehled a srovnání modelů RTX 5050 dostupných v ČR

Model Boost takt Šířka Cena Dostupnost Kde koupit INNO3D GeForce RTX 5050 8GB COMPACT ⭐ 2572 MHz 148 mm 6 299 Kč Předobjednávka Koupit → INNO3D GeForce RTX 5050 8GB TWIN X2 2572 MHz 225 mm 6 399 Kč Předobjednávka Koupit → MSI GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC 2617 MHz 197 mm 6 459 Kč Předobjednávka Koupit → GIGABYTE GeForce RTX 5050 WINDFORCE OC 8G 2587 MHz 199 mm 6 499 Kč Předobjednávka Koupit → GIGABYTE GeForce RTX 5050 OC Low Profile 8G 2587 MHz 182 mm 6 879 Kč Předobjednávka Koupit → MSI GeForce RTX 5050 8G GAMING OC 2647 MHz 202 mm 6 929 Kč Předobjednávka Koupit → GIGABYTE GeForce RTX 5050 GAMING OC 8G 2632 MHz 280 mm 7 299 Kč Předobjednávka Koupit →

Za pozornost stojí zejména kompaktní verze od INNO3D s šířkou pouhých 148 mm, která je nejlevnější variantou na trhu (6 299 Kč), a naopak výkonnostně orientovaný model GIGABYTE GeForce RTX 5050 GAMING OC 8G s nejvyšším boost taktem, který je ale také nejdražší (7 299 Kč).

Síla a slabiny DLSS 4.0 s Multi Frame Generation

Jedním z hlavních prodejních argumentů RTX 5050 je podpora DLSS 4.0 s Multi Frame Generation (MFG), což je nejnovější generace upscalingu a generování dodatečných snímků pomocí AI. Podle oficiálních materiálů NVIDIA může tato technologie poskytnout až čtyřnásobný nárůst snímků za sekundu oproti nativnímu renderování v podporovaných hrách.

Jak ale upozorňují zahraniční zdroje, DLSS funguje optimálně ve vyšších rozlišeních, kde má dostatek pixelů pro rekonstrukci obrazu. V rozlišení 1080p, pro které je RTX 5050 primárně určena, je benefit menší. Navíc Multi Frame Generation vyžaduje dodatečnou paměť VRAM – podle testů až 500 MB navíc, což může být problém u karet s 8 GB paměti, jejichž buffer je již nasycen.

Další komplikací je latence – i když MFG zlepšuje plynulost, nemusí nutně zlepšit pocit z ovládání při nižších vstupních snímcích za sekundu. Pro esportové tituly, kde je důležitá rychlost reakce, je tak zcela očividně výhodnější použít pouze klasický upscaling bez generování dodatečných snímků.

RTX 5050 vs. konkurence: vyplatí se připlatit za výkonnější model?

Než se rozhodnete pro nákup RTX 5050, je důležité zvážit i alternativy ve stejné cenové kategorii a případně i modely o něco dražší, které však mohou nabídnout výrazně lepší poměr cena/výkon.

Model CUDA/jádra Paměť Relativní výkon Cena Kde koupit RTX 5050 2 560 8 GB GDDR6 100% od 6 299 Kč Koupit → RTX 4060 3 072 8 GB GDDR6 ~110-115% od 6 790 Kč Koupit → RTX 5060 ⭐ 3 840 8 GB GDDR7 ~140-150% od 7 314 Kč Koupit → RTX 5060 Ti 4 608 8 GB GDDR7 ~170-180% od 9 499 Kč Koupit → RTX 3060 3 584 12 GB GDDR6 ~85-92% od 6 000 Kč Koupit → Intel Arc B580 2 560* 12 GB GDDR6 ~100-105% od 6 490 Kč Koupit → RTX 5070 7 168 12 GB GDDR7 ~220-240% od 13 990 Kč Koupit → * U Intel Arc B580 jde o Xe jádra, ne CUDA jádra

Z porovnání vyplývá několik zajímavých poznatků. RTX 4060 má při podobné ceně nižší spotřebu a o 10-15 % vyšší výkon ve hrách. Ještě zajímavější je ale srovnání s RTX 5060, která je k dispozici od 7 314 Kč, což je pouze o 1 200-1 400 Kč více než nejdražší modely RTX 5050, ale nabízí až o 40-50 % vyšší výkon a modernější paměti GDDR7 se stejnou kapacitou.

Intel Arc B580 poskytuje za podobnou cenu také 12 GB paměti a v některých titulech až o 15-20 % lepší výkon ve vyšších rozlišeních díky větší paměťové kapacitě, ale za cenu vyšší spotřeby. AMD RX 9060 XT 8GB je dražší alternativou s pokročilejšími technologiemi pro upscaling (FSR 4). Pro hráče, kteří preferují výkon a mohou si dovolit připlatit, je už dostupná i RTX 5070 od 13 990 Kč, která poskytuje více než dvojnásobný výkon a 12 GB paměti GDDR7.

Nejlepší poměr cena/výkon: RTX 5060 za 7 314 Kč

Pokud si můžete dovolit připlatit zhruba 1 400 Kč navíc, jednoznačně doporučujeme RTX 5060, která nabízí výrazně lepší výkon a modernější technologie. V současné akci ji na Alze pořídíte již za 7 314 Kč (opět s kódem).

Za tento příplatek získáte:

O 50% více CUDA jader (3 840 oproti 2 560)

(3 840 oproti 2 560) Modernější a rychlejší paměti GDDR7 místo GDDR6

místo GDDR6 Až o 50 % vyšší herní výkon ve většině moderních titulů

ve většině moderních titulů Lepší podporu pro hraní ve vyšším rozlišení díky vyššímu výkonu

Pro koho je RTX 5050 ideální volbou?

Grafická karta RTX 5050 se jeví jako kompromisní řešení, které má několik výhod, ale i limitů. Je vhodná především pro:

Hráče s omezeným rozpočtem , kteří chtějí vstoupit do světa ray-tracingu a DLSS

, kteří chtějí vstoupit do světa ray-tracingu a DLSS Majitele starších karet jako GTX 1650 nebo 1050/Ti , pro které představuje výrazný upgrade

, pro které představuje výrazný upgrade Uživatele, kteří hrají výhradně v rozlišení 1080p a nepotřebují více než 8 GB paměti

a nepotřebují více než 8 GB paměti Tvůrce obsahu , kteří nevyžadují extra náročné efekty a ocení hardwarovou akceleraci

, kteří nevyžadují extra náročné efekty a ocení hardwarovou akceleraci Sestavy s menšími zdroji – stačí napájení 550 W a jeden 8pinový konektor

– stačí napájení 550 W a jeden 8pinový konektor Sestavy vyžadující kompaktní karty – zejména low-profile model od GIGABYTu nebo COMPACT od INNO3D

Naopak karta není ideální pro:

Náročné hráče vyžadující hraní ve vyšších rozlišeních než 1080p

než 1080p Uživatele s potřebou více než 8 GB video paměti pro moderní tituly s vysokými texturami

Majitele RTX 4060, RTX 3060 Ti nebo novějších , pro které by upgrade nepřinesl výrazný nárůst výkonu

, pro které by upgrade nepřinesl výrazný nárůst výkonu Hráče, kteří mohou připlatit 1 200-1 500 Kč za RTX 5060, která poskytuje výrazně vyšší výkon a lepší perspektivu do budoucna

💡 TIP: Pokud uvažujete o RTX 5050 za 7 299 Kč (nejdražší model), za pouhých 400 Kč navíc můžete mít RTX 5060 s o 40-50 % vyšším výkonem!

Praktické srovnání RTX 5050 vs. RTX 5060

Pojďme se podívat na konkrétní rozdíly mezi RTX 5050 a RTX 5060, které jsou cenově poměrně blízko, ale výkonnostně už je mezi nimi značný rozdíl:

Specifikace RTX 5050 RTX 5060 Rozdíl CUDA jádra 2 560 3 840 +50% Paměť 8 GB GDDR6 8 GB GDDR7 Rychlejší paměť Paměťová sběrnice 128-bit 128-bit Stejná Spotřeba (TDP) 130 W 145 W +15 W Technologie DLSS 4.0, Ray tracing DLSS 4.0, Ray tracing Stejné Herní výkon 1080p 100% 140-150% +40-50% Herní výkon 1440p 100% 145-160% +45-60% Cena od 6 299 Kč 7 314 Kč +1 014 Kč

Jak vidíte, za 22% příplatek získáte až 50% nárůst výkonu, což je opravdu výhodná investice z dlouhodobého hlediska. RTX 5060 navíc díky modernějším pamětem GDDR7 nabízí výrazně lepší perspektivu do budoucna a díky vyššímu výkonu umožňuje pohodlnější hraní i ve vyšším rozlišení 1440p.

RTX 5050 je zajímavou, ale ne revoluční grafickou kartou. Její hlavní přednost spočívá v tom, že za přijatelnou cenu nabízí nejnovější technologie jako DLSS 4.0 s Multi Frame Generation, které dokáží v podporovaných hrách výrazně zvýšit počet snímků za sekundu. Problematická je však konkurence v podobě dostupných RTX 4060, které jsou výkonnější a spotřebovávají méně energie, nebo Intel Arc B580 s větším množstvím paměti.

Kartu lze vnímat jako „příliš drahou pro svůj výkon“ – za podobnou cenu je dostupná RTX 4060, která poskytuje vyšší výkon, a za pouhých 1 200-1 500 Kč více lze získat RTX 5060 s výrazně vyšším výkonem a modernějšími pamětmi. Zdá se, že karta je určena především pro OEM sestavy a méně informované zákazníky, kteří chtějí nejlevnější vstupní bod do aktuální generace.

NEZAPOMEŇTE: Předobjednávky jsou k dispozici už nyní, první kusy dorazí začátkem července!

