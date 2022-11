Službě Nvidia GeForce NOW jsme se podrobně věnovali v jednom z našich předchozích článků. Jedná se o skvělou, řekli bychom nejlepší streamovací platformu na hraní her, která po vás na rozdíl od svých konkurentů nevyžaduje, abyste hry kupovali přímo na ní. Ostatně to byl jeden z důvodů, proč se Google letos rozhodl zlomit hůl nad Stadií, přestože s ní měl velké plány. Alternativa od Nvidie vám totiž dovoluje si hry synchronizovat ze Steamu, GOGu a dalších obchodů, což je vždy výhodnější.

Nvidia GeForce NOW je nabízena ve dvou tarifech – Priority a RTX 3080, přičemž ta první zmíněná je nyní ve velice zajímavé akci. Normálně byste totiž za šestiměsíční předplatné zaplatili 1349 Kč, nyní je však v rámci slevy sehnatelné za 809 Kč, což nám dává pěknou slevu 540 Kč. A co vlastně za tyto peníze získáte? Především samozřejmě kvalitní vzdálené PC, na kterém si užijete veškeré AAA hry v těch nejlepších detailech. Délka jedné relace může trvat až 6 hodin, což je více než dostatečný čas pro většinu hráčů.

NVIDIA GeForce NOW NVIDIA

Pokud byste chtěli hrát déle, po uplynutí této doby stačí hru uložit a znovu se na server připojit. Co se týče kvality, ta pochopitelně závisí na kvalitě vašeho internetového připojení, ale v ideálních podmínkách dostanete Full HD rozlišení při 60 snímcích za sekundu, což je dostatečné nejen pro tablety a notebooky, ale také větší obrazovky jako jsou monitory a televize.

Zdroj: Nvidia