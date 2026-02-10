Nvidia prý na letošek chystá herní grafickou kartu, která překoná i RTX 5090 Hlavní stránka Zprávičky Nvidia údajně pracuje na grafické kartě, která by výkonem překonala současnou RTX 5090. Podle francouzského serveru Overclocking.com by se mohlo jednat o model RTX 5090 Ti nebo RTX Titan. Uvedení je údajně plánováno na třetí kvartál letošního roku, server Videocardz však informaci zatím nepotvrdil. Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 10.2.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Nvidia letos hráče příliš nerozmazlovala – na CES 2026 žádné novinky nepředstavila a řada RTX 50 SUPER s vyšší kapacitou VRAM se podle všeho odkládá. Nyní se však objevují informace, že by společnost přece jen mohla uvést alespoň jednu novou kartu. A mělo by jít rovnou o nejvýkonnější herní GPU vůbec. Pět až šest nezávislých zdrojů Francouzský server Overclocking.com tvrdí, že informace získal od pěti až šesti nezávislých kontaktů z různých zemí a firem. Podle nich Nvidia chystá grafickou kartu, která by se v produktové hierarchii nacházela nad aktuální RTX 5090. Mohlo by jít o model s označením RTX 5090 Ti nebo dokonce o návrat legendární řady RTX Titan. Uvedení je údajně naplánováno na období Back to School, tedy začátek třetího kvartálu 2026. Výrobní proces měl už údajně odstartovat. Redakce Overclocking.com zároveň zdůrazňuje, že tato karta nemá nic společného s řadou SUPER, která podle aktuálních informací letos nevyjde. Videocardz zatím nepotvrzuje Je však třeba brát tyto informace s rezervou. Server Videocardz, který patří mezi nejspolehlivější zdroje v oblasti úniků o grafických kartách, zatím existenci takového produktu potvrdit nedokáže. Nvidia navíc v minulosti podobné plány měnila – připomeňme, že RTX 4090 Ti nakonec nikdy nevyšla. Leaker prozradil, kdy vyjdou grafické karty Nvidia GeForce RTX 60 Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky I kdyby se však tyto spekulace potvrdily, běžným hráčům by taková karta pravděpodobně příliš nepomohla. Očekává se vysoká cena a velmi omezená dostupnost, přičemž většina kusů by zřejmě skončila v pracovních stanicích zaměřených na umělou inteligenci. Věříte, že Nvidia letos ještě nějakou herní novinku představí? Zdroje: Overclocking.com, Notebookcheck, Wccftech, Videocardz O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář grafická karta nVidia Mohlo by vás zajímat RTX 5070 nabídne výkon vlajkové RTX 4090! Nvidia odhalila novou generaci grafických karet, známe české ceny Jakub Kárník 7.1.2025 Láká vás herní notebook? Tenhle ASUS v Česku zlevnil na 17 tisíc a nabízí nadstandardní výbavu Jakub Kárník 29.7.2024 Bude Nvidia vyrábět roboty? Na rok 2025 má v robotice velké plány Jana Skálová 2.1.2025 Intel chce vypálit rybník Nvidii! Představí výkonnou grafickou kartu, nebude stát ani 6 tisíc Jakub Kárník 28.11.2024 Tohle je nejlepší levný herní notebook! Má grafiku Nvidia RTX a 144Hz displej, stojí jen lehce přes 14 tisíc Jakub Kárník 24.11.2023 Legendární Nvidia Shield TV dostává po roce novou aktualizaci! Co nového přináší? Jakub Kárník 11.10.2024