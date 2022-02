Nubia RedMagic 7 je nová dvojice nabušených herních mobilů

Značka Nubia představila na čínském trhu nové herní telefony série RedMagic 7. Dva pokračovatelé známé gamingové řady znovu sází na nekompromisní specifikace, zejména z hlediska procesorů, displejů a nabíjecích výkonů. Mobily zatím byly oficiálně uvedeny pouze v domovské zemi, nicméně do světa by se měly podívat do několika málo dní. Globální představení je naplánováno na 22. února.

Základní varianta Nubia RedMagic 7 disponuje například čipsetem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, AMOED 6,8palcovým 165Hz displejem se 720Hz frekvencí odezvy na dotyky, baterií s kapacitou 4 500 mAh, silným 120W nabíjením nebo dvě hardwarovými tlačítky na okraji pro pohodlnější hraní. O primární focení se starají senzory ve složení 64Mpx hlavní, 8Mpx ultraširoký a 2Mpx makro.

Model Nubia RedMagic 7 Pro má paradoxně “pomalejší” 120Hz displej, který ale na druhou stranu nabízí luxusní dotykovou odezvu s kmitočtem 960 Hz. O krok napřed je i díky tomu, že má obrazovka pod sebou ukrytou přední kamerku. Jeho 5 000mAh baterii je možné doplňovat obřím výkonem 135 wattů. V obou telefonech běží RedMagic OS 5 podstavený na systému Android 12. U základního modelu dostanou příležitost paměťové kombinace 8/128 a 12/256 GB a Pro verze bude dostupná v sestavách 12/128 a 12/256 GB a také s 18GB RAM a 1TB úložištěm.

Zdroj: acentral