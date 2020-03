Bestie se odhalila: Nubia Red Magic 5G adeptem na telefon roku?

Telefony s displejem s vysokou obnovovací frekvencí jsou trendem posledních měsíců a dá se očekávat, že jich v roce 2020 uvidíme ještě více. Nubia dnes představila svůj nejnovější a nejvýkonnější herní smartphone, Red Magic 5G, která přichází jako vůbec jeden z prvních telefonů se 144 Hz displejem.

Přední stranu pokrývá 6,65″ Full HD + AMOLED displej, který disponuje až 144 Hz obnovovací frekvencí. To je ještě více, než nedávno představená řada Galaxy S20 či Oppo Find X2. Hodnota 144 Hz se objevuje hlavně u herních monitorů, ale u telefonů to rozhodně není obvyklé. Spolu se samplovací frekvencí 240 Hz nám tyto kombinace přinesou naprosto nevídaný herní zážitek. Navíc to jistě poznáme i při jiných úkonech.

Jak již název napovídá, Red Magic 5G podporuje 5G konektivitu a to díky čipsetu Snapdragon 865, který tiká uvnitř. Ten můžeme spojit buď s 8, 12 nebo dokonce 16 GB operační paměti RAM a 128 či 256 GB UFS 3.0 úložištěm. O výdrž baterie se postará 4 500 mAh baterie, kterou lze dobít skrz rychlé 55W nabíjení. Na zadní straně nalezneme tři fotoaparáty. Ten hlavní disponuje rozlišením 64 megapixelů, širokoúhlý 8 megapixelů a makro kamerka má rozlišení 2 megapixely. Kromě fotoaparátu se zde nachází také kapacitní čtečka otisků prstů. A protože se jedná o herní smartphone, nechybí ani RGB efekty.

Na bocích se nachází senzory, které slouží podobně jako Air Triggers u ROG Phone II. Mají samplovací frekvenci 300 Hz, takže je zde minimální latence. Vše je zabaleno v OS Red Magic, který je postaven na Androidu 10. Telefon je k dispozici ve třech barevných variantách – černé, Mars Red a Cyber Neon. Pro fajnšmekry je zde také transparentní edice, která stojí o něco více. Prodej v Číně začíná příští týden a to s cenami od 3 799 CNY (12 800 korun bez daně) do 4 999 CNY (16 800 korun bez daně). V příštím týdnu by se měla objevit zpráva o globálním spuštění.

Líbí se vám Nubia Red Magic 5G?

Zdroj: 9to5google.com