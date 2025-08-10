iPhone 17 Air ještě ani nevyšel a už se odhaluje jeho čínský klon. Nubia Air však bude tlustší a dostane větší baterii Hlavní stránka Zprávičky Nubia Air kopíruje design chystaného iPhone 17 Air včetně horizontálního ostrůvku fotoaparátů Čínský telefon dostane 6,78" OLED displej a procesor Unisoc T8300 s 8 GB RAM S tloušťkou 6,7 mm bude Nubia Air o 1,2 mm silnější než očekávaný iPhone 17 Air Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 10.8.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Zřejmě ještě dříve než Apple stihne představit svůj iPhone 17 Air se na scéně objeví čínská Nubia se svým modelem Air, který nápadně připomíná očekávanou novinku z Cupertina. Uznávaný leaker Evan Blass zveřejnil rendery a specifikace telefonu, který design iPhonu nejspíš nekopíruje jen náhodou. Ultra tenké jablíčko evokuje zejména horizontálně orientovaný pilulkovitý ostrůvek umístěný v horní části zad. Nápadná podobnost s iPhone 17 Air Nubia Air podle uniklých renderů dorazí s designem, který až podezřele připomíná očekávaný iPhone 17 Air. Nejnápadnější podobnost najdeme v modulu fotoaparátů, který je umístěn přesně tam, kde ho očekáváme u nového iPhonu – na samém vrcholu zadní strany. Čínský výrobce se možná inspiroval úniky o chystaném Apple telefonu a rozhodl se být rychlejší. Rendery Nubia Air Z boku telefon nabídne tlačítko vypínače s barevným akcentem a ovládání hlasitosti na pravé straně. Na spodní hraně najdeme USB-C port obklopený slotem pro SIM kartu a reproduktorem. Výbava střední třídy v tenkém těle Pod kapotou Nubia Air podle všeho pracuje procesor Unisoc T8300 doplněný 8 GB operační paměti a 256 GB úložiště. Telefon poběží na Androidu 15 a napájet jej bude baterie s kapacitou 5 000 mAh. Tady je vhodné se na moment pozastavit a připomenout nedávné úniky o zmíněném iPhonu, které prozradily, že telefon dostane pouze 2 900mAh akumulátor, který ale bude tenký jako žiletka. Alespoň v tomto ohledu, když už nejspíš v žádném jiném, bude mít Nubia navrch. Černou variantu Nubia Air se podařilo zachytit naživo Fotovýbavu má tvořit 20Mpx selfie kamera v průstřelu displeje a trojice zadních snímačů – hlavní 50Mpx fotoaparát doplněný 2Mpx a 0,8Mpx senzory (jinými slovy: skutečně použitelný bude jen primární objektiv). Chybět samozřejmě nebude ani NFC čip pro bezkontaktní platby a čtečka otisků prstů, která bude pravděpodobně integrovaná v displeji. Tloušťka: Nubia prohrává s iPhonem V honbě za tenkým profilem Nubia Air nebude schopná očekávanému iPhone 17 Air konkurovat. Zatímco Apple údajně připravuje telefon s tloušťkou pouhých 5,5 mm, čínská alternativa měří 6,7 mm. Rozdíl 1,2 milimetru sice na papíře nevypadá dramaticky, ale v kategorii ultratenkých telefonů jde o znatelný rozdíl. S hmotností 172 gramů nicméně Nubia Air bude patřit mezi ty lehčí smartphony na trhu. TELEFONY NUBIA NA ALZA.CZ O dostupnosti informace nemáme Z úniků víme, že telefon přijde minimálně ve dvou barevných variantách, ale o ceně ani dostupnosti zatím detaily neznáme. Co do výbavy se telefon bude řadit spíše do nižší třídy, takže drahý určitě nebude. Je nicméně otázka, na kterých světových trzích bude uveden a zda se vůbec někdy podívá do Česka. Co říkáte na Nubia Air vy? Zdroje: Evan Blass/X, GSMArena O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon Apple iPhone 17 Air Nubia rendery únik Mohlo by vás zajímat Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1. Tohle Redmi bude zaručeně trhák. Dostalo obří baterii a nový procesor, stojí přitom málo Adam Kurfürst 2.1. Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se Adam Kurfürst 10.1.