První mobil s neviditelným selfie foťákem je tu. Jeho jméno je ZTE Axon 20

Odpůrci rámečkových pruhů, displejových výřezů či průstřelů a také výsuvných modulů se konečně dočkali. Svět mobilních telefon oficiálně spatřil mobil, který vyrazil do masového prodeje s fotoaparátem ukrytým pod vrstvou displeje. Věc, o které se mluví už několik dlouhých měsíců a možná i let, se konečně stala skutečností. Může za to společnost ZTE a její nový telefon Axon 20. I když jsme doposud viděli mnoho konceptů a prototypů a stejné plány nedávno oznámilo třeba i Xiaomi, prvenství firmě ZTE už nyní nikdo nevezme.

Celkově vzato je působivé, co dokázala firma pod displej dostat. Nachází se pod ním nejen čočka fotoaparátu, ale také reproduktor, čtečka otisků prstů a světelný (abientní) senzor. Tyto prvky nejsou pod obrazovkou v dnešní době nic unikátního, ale v kombinaci s fotoaparátem a celkovou tloušťkou mobilu 7,98 milimetru jde o skvělý počin. Displej přitom není žádné ořezávátko. Jde o 6,92″ OLED panel s FHD+ rozlišením, 10bitovou hloubkou barev a stoprocentním DCI-P3 gamutem. A jak se tedy nový ZTE Axon 20 5G stará o focení skrze displej?

ZTE Axon 20 5G – Unboxing & Hands On ( World’s First Under Display Camera A20 )

Detailní technický popis společnost nenabídla, ale i zjednodušené vysvětlení stojí za to. Za finálním výsledkem stojí mimo jiné testování různých organických i anorganických materiálů, vývoj unikátní matice pro vykreslování pixelů a také vlastní “selfie algoritmus”. Ten řídí nezávislý procesor, jenž využívá právě kombinace přírodních i syntetických vrstev displeje propouštějících dostatek světla a skládá v časových “mezerách” získané údaje. Vše vyladěno pomocí barevných filtrů tak, aby displej kameru neovlivňoval. Fotoaparát je přitom schopný přizpůsobit se různým světelným podmínkám a nabízet různý dynamický rozsah. Jsme velmi zvědaví na první větší galerie “selfie” fotek z tohoto mobilu. Velkou otázkou nyní je, zda přístroj vyrazí i za hranice domovské Číny. Zatím byly oznámeny jen tamní ceny.

Co dál nový ZTE Axon 20 5G nabízí?

Android 10

procesor Qualcomm Snapdragon 765G

baterie s kapacitou 4220 mAh (30W nabíjení)

(30W nabíjení) fotoaparáty 64Mpx hlavní + 8mpx ultraširoký + 2mpx hloubkový + 2mpx makro a 32mpx přední

+ 8mpx ultraširoký + 2mpx hloubkový + 2mpx makro a 32mpx přední Bluetooth 5.1, NFC

paměťové varianty s čínskými cenami 6/128 GB – 2 198 Yuanů (cca 7 000 Kč ) 8/128 GB – 2 498 Yuanů (cca 8 000 Kč ) 8/256 GB – 2 798 Yuanů (cca 9 000 Kč )



Tak co na nový ZTE Axon 20 říkáte?

Zdroj: apolice, ZTE