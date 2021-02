Otestovali jsme autokameru LAMAX S9 Dual a máme smíšené dojmy

Na panelu je také reproduktor, mikrofon, konektory pro další příslušenství, napájení (mini USB – 12 V) a slot pro microSD kartu. Ovládání probíhá primárně přes displej, zhasínání obrazovky a vypínání/zapínání kamery pak řeší tlačítko na spodní hraně. GPS modul je obyčejná malá “kostka” na kabelu, zadní kamerka má pak podobu drobného válečku. Při instalaci se bohužel ukázalo, že tento kousek nemá úplně pevný kryt, který se mi podařilo odloupnout a dál už nedrží.

Instalace

Při instalaci hodně záleží na tom, jak dokonale chcete systém zapojit a ukrýt v polstrování vozu. Já jsem se v rámci testování pustil do úplně nejobtížnější možnosti – všechno co nejlépe schovat a zapojit maximum prvků. Bez pomoci servisu. Kabely od předního panelu jsem tedy pečlivě ukrýval do polstrování, GPS modul ukryl do sloupku předního skla a zadní kameru napojil speciálním kontaktem také k parkovacímu světlu (zpátečce). Všehovšudy mi první podobná instalace (nikdy jsem nic tak komplexního do auta neinstaloval) zabrala asi dvě hodiny. Kdybych ji měl ale nyní provádět znovu, asi se dostanu na poloviční čas.

Pozor na velikost vašeho zrcátka

Na jaké “špeky” jsem narazil? Ten první přišel hned na začátku, kdy jsem zjistil, že kameru nemám šanci dostat na zrcátko ve své Octavii II Scout, jelikož je moc velké (vysoké). Panel se na něj nedal nasunout, jelikož plastové pásky s háčky neměly dostatečný rozestup. Nakonec jsem tedy kameru montoval do Fabie 2017, kde je zrcátko menší. Po vysunutí objektivu do boku stačí kameru nasadit a pomocí přiložených gumiček upevnit. Drží to velmi dobře, nemusíte se bát žádného houpání nebo odskakování. GPS modul moc péče nepotřebuje. Můžete ho nalepit i do rohu skla nebo palubní desky. Já jsem ho nicméně usazoval do sloupku, takže bylo potřeba kromě ukrývání kabelu za hranu polstrování odcvaknout i pár spojek.

Zadní kamerka byla největší oříšek. Pochopitelně vyžadovala nejdelší vedení a ukrývání kabelu, ale to je nejmenší problém. Lepí se na zadní sklo pomocí oboustranné pásky, což bylo v zimním období s vlhkým zadním sklem obtížné. Musel jsem to provést a po delší jízdě, kdy se auto vyhřálo, jinak páska nedržela. V autě se zadním sklem na pátých dveřích je potřeba myslet i na rezervu pár centimetrů, kterou musí kabel dostat pro otevírání přes pant. Na a pak je tu zapojení sólo káblíku do světla zpátečky, což doporučuji opravdu nechat na servisu. Povedlo se mi to, ale řešení je to hodně provizorní a nedokonalé.

Nahrávání a ovládání LAMAX S9 Dual

Kamera je předem nastavena tak, že spustí nahrávání po zapojení konektoru do 12V zásuvky. Soubory ukládá na microSD kartu zvlášť z přední a zadní kamery. Video je nadprůměrně kvalitní. Volit lze dokonce i expozice. Kamera natáčí v cyklech a v případě zaplnění karty přemazává staré soubory. Velmi užitečná je v tomto ohledu funkce zamykání záznamů. Pokud víte, že se vám bude hodit, můžete jej ochránit. Přesune se do nepřepsatelné složky. Po spuštění máte možnost vidět náhled jedné z kamer, mezi kterými lze taženími či tlačítkem jednoduše přepínat. Na displeji jsou vidět ikonky spuštěných funkcí, zvolená jízdní data a mimo jiné tlačítko pro přístup do nastavení. Do něj se nedá dostat, pokud běží nahrávání.

Recenze LAMAX S9 Dual přední kamera den

Jelikož je displej velmi široký, řidič nevidí celý obraz, který je pak ve výsledném videu s poměrem stran 16:9. K dispozici je nicméně posun zvoleného výřezu, takže si můžete nastavit, jak moc chcete vidět vepředu kapotu nebo pod jakým úhlem se chcete dívat na prostor za autem při parkování. Když zapojíte zmíněný kabel pro parkovacího asistenta (pohled do prostoru za autem), systém na něj automaticky přepne pokaždé, když zařadíte zpátečku. To je hodně šikovné. Nicméně…

Recenze LAMAX S9 Dual přední kamera noc

Systém trpí ztrátami paměti

Nevím, jestli je to aktuální verzi firmwaru nebo vadou konkrétního kusu, ale kamera si odmítala zapamatovat nastavení, která jsem jí v menu navolil. Mezi věci, které musíte manuálně v nastavení přepnout či zapnout, patří právě i zadní parkovací asistent. Kromě toho třeba i jazyk či hlasitost systému, délka nahrávacího cyklu nebo několik pokročilých funkcí. Vše, co jsem nastavil, po odpojení a zapojení kamery z napájení zmizelo. Předpokládám, že jde ale o nějakou ojedinělou chybu. Chybu, která ovlivnila i vztah kamery s mobilní aplikací, což řeším v jednom z dalších odstavců.

Vychytané pokročilé funkce

Kamera LAMAX S9 Dual má opravdu hodně užitečných vychytávek, které sahají za hranice běžného natáčení prostoru před a za autem. Přítomné jsou například systémy Lane Departure Warning System (LDWS) pro varování vyjetí mimo jízdní pruh a Front Collision Warning System (FCWS) upozorňující na možnost střetu. Oba fungují překvapivě spolehlivě, někdy dokonce až moc citlivě. Pak je tu gyroskopický senzor, připravený při bouračce za jízdy automaticky uzamknout pořízený záznam nebo dokonce u zaparkovaného auta poznat náraz a spustit nahrávání.

K dispozici je také upozorňování na rychlostní radary a jiné dopravní kontroly. Během pár dní jsem nicméně narazil jen na pár míst, kde se systém ozval. Přesnou databázi lokalit a bodů jsem nenašel. Jednou z nejzajímavějších pokročilých funkcí je ovládání hlasovými příkazy. K dispozici je jich dvanáct a celkem překvapivě mezi nimi chybí spuštění a zastavení nahrávání. Netuším, proč tam nejsou. Můžete nicméně vypínat či zapínat displej, WiFi, přepínat mezi záběry nebo pořizovat fotky. Mikrofon moc citlivý není, i při vypnutém rádiu jsem musel na panel zvyšovat hlas, aby provedl požadovanou věc.

Recenze LAMAX S9 Dual zadní kamera

LAMAX S9 Dual a mobilní aplikace

Komunikaci mezi kamerou a chytrým telefonem řeší aplikace Kacam s pomocí připojení přes WiFi Direct (kamera vysílá vlastní síť). O tomto mobilním nástroji toho bohužel nic moc říct nemůžu, protože mi většinu času nefungoval. Po prvním spuštění kamery se vše zdálo v pořádku a ověřil jsem si, že je možné aplikaci prohlížet a přesouvat pořízené záznamy či měnit nastavení. Při následných pokus o několik hodin i dní později už se ale odmítala ke kameře připojit nebo ji dokonce jen najít. Veškeré nastavení sítě přitom bylo stejné, takže netuším, kde byl problém. Nepomohlo ani vrácení kamery do továrního nastavení nebo vypnutí mobilních dat při připojování.

Z hlediska nastavení kamery aplikace vlastně jen dubluje položky, které jsou dostupné i přímo v panelu. Tady tedy o nic velkého uživatel nepřichází. Největší výhodou má být ale možnost bezdrátového přenosu záznamů, což je fajn pomůcka. Když aplikace tuto svou úlohu neplnila, musel jsem si záznamy stáhnout přímo z microSD karty v notebooku.

Přijde mi, že komplikace s aplikací nastaly ve stejnou chvíli jako problémy s ukládáním nastavení v kameře. Mým tipem je nějaký šotek ve firmware, což by byla snesitelná a softwarově řešitelná varianta. Budu dál pátrat, jestli se to stalo jen mně a jak se to dá případně napravit. Něco takového ale určitě nechce běžný uživatel řešit.

Cena a dostupnost

Kameru můžete pořídit u mnoha prodejců a je k dostání také na oficiálním webu výrobce. Cena je 4 990 Kč. K modelu S9 Dual má nejblíže varianta S7 Dual, která využívá jen menší displej ve výřezu v zrcátku a hardwarové tlačítka na panelu.

Upozornění k používání Palubní kamery jsou u náš v ČR legální, nicméně například v Rakousku nebo Německu můžete za jejich používání dostat i pokutu. Před používáním si tedy ověřte, ve kterých zemích jsou povolené a za jakých podmínek.

Závěrečné hodnocení

Kameru v tento moment srážejí vyjmenované softwarové problémy, se kterými jsem se setkal. I s ohledem na jiné dostupné recenze věřím, že jde o ojedinělý či dočasný problém. Nicméně je tu a nemá smysl jej zakrývat. V momentě, kdy jsem manuálně všechny funkce v kameře zapnul (než je zase zapomněla), fungovaly velmi dobře a spolehlivě. Za běžných okolností by tento šikovný pomocník za uvedenou cenu rozhodně stál a nabízené vychytávky jsou prakticky využitelné. Kromě nich a také zajímavých bezpečnostních prvků vyniká kamera i povedeným designem a až na pár much také kvalitním zpracováním.

Klady + Sofistikované provedení

+ Pěkný design

+ Kvalitní obraz

+ Pohodlné ovládání

+ Spousta praktických vychytávek



Zápory – Neukládá se nastavení

– Velké problémy s aplikací

– Slabá krytka zadní kamery

Co všechno byste požadovali od palubní kamery?