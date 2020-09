Nový herní monitor od Xiaomi by prý mohl mít 360Hz obnovovací frekvenci

Společnost Xiaomi má podle dřívějších a zatím nepotvrzených zpráv v plánu 11. listopadu představit nový herní monitor. Měl by mít úhlopříčku 24,5 palce a za výrobou zobrazovacího panelu údajně bude stát firma AUO. Odhaduje se také konkrétní cena, která by měla činit 999 Yuanů (cca 3 400 Kč). Ta ale možná platit nakonec nebude, neboť se začalo mluvit o tom, že nový herní monitor od Xiaomi bude mít velmi vysokou 360Hz obnovovací frekvenci.

Pokud se spekulace s opravdu špičkovým kmitočtem potvrdí, cena se bude pod tisíc Yuanů tlačit velmi těžko. Nicméně třeba i s o padesát procent vyšší cenou by šlo o velmi zajímavý a lákavý produkt. Xiaomi zatím poslalo do světa pět monitorů. Zakřivený Mi Curved Display s úhlopříčkou 34 palců, 23.8palcový Mi Display, větší a vylepšený 27palcový Mi Display s frekvencí 165 Hz, 23.8palcový Mi Display 1A a také pod dceřinou značkou vydaný 23.8palcový Redmi Display 1A. Uvidíme, jestli nový herní monitor od Xiaomi přinese do této série vysokou 360Hz frekvenci.

Máte herní monitor? S jakou frekvencí?

Zdroj: Gizmo