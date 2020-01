Testování zahájeno. Nový vzhled Facebook webu s tmavým režimem se blíží

Facebook na nový web nalákal své uživatele již v dubnu loňského roku. Má mnohem více připomínat současnou mobilní aplikaci s více prostorem kolem jednotlivých prvků a jasnějšími ikonami. Taky má přinést velmi žádaný a očekávaný tmavý režim. Jak se zdá, společnost před několika hodinami spustila první vlnu testování tohoto nového webdesignu, která se týká vybraného vzorku “pár procent uživatelů”. Informuje o tom americký server CNET. Globální spuštění pro všechny uživatele by pak mělo proběhnout ještě “před jarem“. Tak že by do roka a do dne?

Zajímavé je, že Facebook prý nový web při testování neukáže stávajícím uživatelům, ale podle všeho náhodně vybírá jen mezi lidmi, kteří se na sociální síť přihlašují poprvé v životě. Po registraci se jim zobrazí dotaz, zda chtějí otestovat “Nový Facebook”. Když budou souhlasit, dostanou se mimo jiné také k možnosti přenastavit si design právě i na verzi s tmavým pozadím. Toto omezení na nové uživatele nám přijde poněkud zvláštní, jelikož se tím Facebook připravuje o případný feedback od lidí, kteří mají možnost porovnávat.

We just announced a fresh, new design for Facebook that makes communities as central as friends. FB5 is simpler, faster, more immersive and makes it easier to find what you're looking for and get to your most-used features. #f82019 pic.twitter.com/YWIGEnpO4M

— Facebook (@Facebook) April 30, 2019