AKTUALIZOVÁNO – asi nepůjde o telefony. Firma Xiaomi brzy představí novinku pod extrémně populární značkou Redmi pro rok 2020. Víceprezident společnosti Xiaomi Manu Kumar Jain to nadšeně potvrdil na Twitteru. Zmínil k tomu, že značka byla vždy synonymem síly a uživatelé se na tento trend mohou těšit dál. Původně jsme psali o modelech telefonů Redmi 9 a Redmi Note 9. Jak ale během několika dalších minut odhalil přímo účet Redmi India, o telefony nejde. Vyplývá to z reakcí firmy na komentáře dalších uživatelů.

#Redmi has always been synonymous with POWER! 💪

🥊 Power-packed phones

🚄 Powerful processors

📸 Powerful user experience

I'm excited for the things @RedmiIndia will be bringing in 2020! #Redmi2020#MorePowerToRedmi is almost here. Can you guess what is this? 😎#Xiaomi ❤️ pic.twitter.com/6rDu9QAQ3Q

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) February 3, 2020