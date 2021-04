Mobily vs. bakterie. Cat uvedl dva odolné telefony se speciální ochranou

Jak by se asi ještě dala vylepšovat odolnost mobilů? A do jakých podmínek? Pád na zem řeší pořádný rámeček, vodotěsnost zase neprodyšná skořápka. Svět momentálně řeší zdraví a přenášení nemocí dotekem, tak se třeba vydat tímto směrem? Jasně! Tak nějak možná přemýšleli ve společnosti Caterpillar (Cat), když připravovali nové telefony Cat S42 H+ a Cat B40. Ty patří nejen tradičně do kategorie odolných, ale navíc mají co dočinění s antibakteriální ochranou.

Jde o zástupce dvou odlišných segmentů. Cat S42 H+ je mobil s dotykovým 5,5″ displejem, Androidem 10, paměťovou kombinací 3/32 GB, 13mpx zadní kamerou a baterií o kapacitě 4200 mAh. Model Cat B40 je oproti tomu telefon s “klasickou” tlačítkovou konstrukcí, 2,4″ displejem, proprietárním systémem a základním 2mpx foťákem. Přístroje přitom sdílejí několik norem fyzické i chemické odolnosti včetně IP68, IP68 či armádní MIL-SPEC 810H.

Jak telefony “bojují” se zmíněnými bakteriemi? Všechny jejich externí komponenty obsahují antimikrobiální přísadu na bázi iontů stříbra pro výjimečnou ochranu proti bakteriím. Tato aktivní antimikrobiální látka testovaná dle mezinárodní normy ISO 22196 prý dokáže snížit množení bakteriálních buněk o více než 80 % během 15 minut, a o necelých 100 % do 24 hodin. Nové telefony Cat S42 H+ a Cat B40 se začnou i v ČR prodávat ke konci dubna. A to za částky přibližně 7000 Kč a 2000 Kč.

Jakou speciální ochranu má váš mobil?

Zdroj: TZ Cat