Výhodou je, že lze telefon použít jako powerbanku a nechybí ani podpora reverzního 5W bezdrátového nabíjení. Samotný telefon se pak dobíjí skrz 10W adaptér, ovšem zatím nevíme, jak dlouho se nabíje z 0 na 100 %. U takového telefonu bychom to ale příliš neřešili, když ho musíte nabíjet jednou za týden. Doogee S88 Pro je konstruován tak, aby toho vydržel co nejvíce. Společnost telefon upustila hned tisíckrát z výšky 1,5 metru a telefonu se nikdy nic nestalo. Co se týče vody, zde vydrží telefon dvě hodiny v kuse a to v hloubce 1,5 metru. Pokud by vám telefon spadl do nějakého mělkého potoka a vy byste si toho všimli až za několik hodin, nevadí. Telefon totiž celý den vydrží ve vodě do hloubky jednoho metru. Disponuje certifikací IP69K, takže je chráněn proti vysokotlakým a vysokoteplotním podmínkám (co se týče vody). Další zajímavostí je fakt, že telefon vydrží v teplotě -55 ° C po dobu 4 hodin, a tu stejnou dobu vydrží v opačném extrému, tedy v 70 ° C.

Nyní se pojďme podívat na konkrétní specifikace tohoto modelu. Na přední straně nalezneme 6,3″ displej s Full HD rozlišením a krycím sklem Gorilla Glass. Narušuje jej kapkovitý výřez s 16 megapixelovou selfie kamerkou. Uvnitř tiká čipset MediaTek Helio P70, kterému sekunduje 6 GB operační paměti RAM a 128 GB úložiště. Můžeme taktéž počítat s Androidem 10. Po přesunutí na zadní stranu je vidět soustava tří fotoaparátů, přičemž ten hlavní disponuje rozlišením 21 megapixelů. Sekunduje mu 8 megapixelová ultraširokoúhlá kamera a 8 megapixelový hloubkový snímač.

V současné době je telefon možné předobjednat v Doogee Mall či na Aliexpressu. Pokud tak učiníte, vyjde vás telefon na 180 EUR bez daně (asi 4 800 korun), později zařízení zdraží na 225 EUR (asi 6 000 korun bez daně).

Koupili byste si Doogee S88 Pro?

