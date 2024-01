5 nejočekávanějších novinek roku 2024! Na co se těšíme?

Rok 2024 přinese spoustu zajímavých produktů, první se ukáží už za pár dní

Mezi nejočekávanější novinky patří Samsung Galaxy S24 Ultra nebo Xiaomi 14 Ultra

Připravili jsme si přehled 5 nejočekávanějších novinek roku 2024, které zahýbou světem

Rok 2023 přinesl spoustu zajímavých produktů, řadu nových trendů a myslím si, že nuda to rozhodně nebyla. Ale teď už je to minulost, pojďme svou pozornost zaměřit na rok 2024. Bude to jízda, představení řady Samsung Galaxy S24 je za rohem, blíží se globální uvedení OnePlus 12 a těšíme se Xiaomi 14 Ultra.

Dnes se společně podíváme na 5 nejočekávanějších novinek roku 2024. Není překvapením, že prim budou hrát špičkové mobilní telefony. Aby to nebyla nuda, přidal jsem do článku navíc 3 otázky, na které zatím neumíme odpovědět, ale u kterých budeme na konci roku 2024 mnohem chytřejší.

K nejočekávanějším novinkám přirozeně patří řada Galaxy S24 od Samsungu. Tyto mobilní telefony budou na trhu patřit k těm nejprodávanějším a jsem zvědav, jestli se Samsung vytáhne. Ze základní varianty Galaxy S24 jsem zatím docela zklamán, Samsung Galaxy S24 Ultra by ale měl být špičkovým strojem. Start prodeje je téměř vždy spojený s nějakou zajímavou nabídkou a jsem zvědav, jak štědrá bude firma v roce 2024.

Loni jsem jedné skvělé nabídky využil a stal se majitelem Galaxy S23, telefon jsem sice vlastně nepotřeboval, ale nabídka to byla neodolatelná. Doufám, že si výrobce ještě nějaké příjemné překvapení schoval. Pokud ale vezmeme nás seznam 5 nejočekávanějších novinek roku 2024 vážně, pak řada Galaxy S24 (a speciálně nejvyšší model Galaxy S24 Ultra) v něm nemůže chybět.

Hned na druhém místě mám OnePlus 12, na osobní zkušenost s tímto strojem už se moc těším. Právě OnePlus 12 by mohl být telefonem, který ohrozí vlajkové lodě společností Samsung a Xiaomi. Moje obrovské očekávání pramení především ze zkušeností s OnePlus Open, které je z mého pohledu nejlepší skládačkou současnosti. OnePlus 12 je ještě lepší, v kombinaci s extrémně výkonným procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 to bude paráda. Ale nemusí to stačit, marketing je mocná zbraň a rozpočet společností Samsung a Xiaomi je někde úplně jinde. Ale OnePlus 12 určitě chci vyzkoušet! Globální představení proběhne už za pár dní…

Na třetím místě mám Xiaomi 14 Ultra. Letošní Xiaomi 13 Ultra dlouhou dobu používám jako hlavní mobilní telefon a je zkrátka skvělý. Navíc už jsem měl možnost vyzkoušet Xiaomi 14 Pro, které se do Evropy nedostane a bylo představeno v Číně. Je to neuvěřitelně krásný telefon, který je radost používat, navíc v kombinaci s HyperOS a Androidem 14. Xiaomi 14 Ultra bude ještě lepší, ale ještě si na něj budeme muset pár týdnů počkat. Osobně bych rád Xiaomi 13 Ultra brzy vyměnil za nový telefon, žhavým favoritem je kompaktní Xiaomi 14. Pokud by to ale nakonec byla nejnovější Ultra, zlobit se nebudu. Souboj modelů Samsung Galaxy S24 Ultra a Xiaomi 14 Ultra bude jistě zajímavý!

Pojďme ale od telefonů kousek dál, hodně jsem zvědav na další rozvoj AI a speciálně ChatGPT. Rok 2023 byl v tomto směru přelomový, najednou o ChatGPT mluví úplně všichni a kdo jej alespoň občas nepoužije, je zkrátka „mimo“. Pokud máte například Linkedin, pak příspěvky o ChatGPT na vás budou vyskakovat neustále a je úplně jedno, jaký okruh lidí nebo společností sledujete. Není to ale jen o dalším rozvoji, hodně zvědavý jsem na posun v oblasti legislativy. Určitě se objeví snahy AI nějakým způsobem svázat nebo alespoň nastavit rozumné mantinely. Ale najít v tomto směru kompromis nebude vůbec snadné a myslím si, že rok 2024 ještě v tomto směru žádné rozuzlení nepřinese.

Poslední místo v mém žebříčku obsadily skládací telefony (aniž bych jmenoval konkrétní produkt). V prvních letech své existence to byl jen drahý doplněk pro úzkou skupinu zákazníků, v roce 2023 se ale přístroje této koncepce výrazně rozšířili a myslím si, že budou nadále přibývat. Prim v této oblasti zatím hraje Samsung, hodně solidní telefony nabízí Motorola. Stranou stojí Xiaomi, ale osobně si myslím, že je představení nějakého stylového véčka s HyperOS otázkou času.

Otázkou ale zůstává, jestli se skládací telefony dokážou rozšířit ještě více. U véčkových telefonů se nebojím, tam bude poptávka ze strany něžnější části populace trvalá. Ale u telefonů jako OnePlus Open si úplně jistý nejsem. Jsou to sice krásné kusy techniky, ale reálný přínos mi zatím nevyvažuje vyšší cenu a nižší odolnost. Ale mezi 5 nejočekávanějších novinek roku 2024 určitě patří skládací telefony.

HUAWEI Mate X3 – Lightweight and Ultra-Thin

Slíbené otázky přichází právě nyní!

1. Dokáže se Huawei v roce 2024 opět posunout kupředu a jaký bude Huawei P70?

2. Zvládne Honor pokračovat v růstu, který započal v roce 2023 nebo bude následovat Vivo?

3. Přežije Ulož.to rok 2024? Po zvedení nových pravidel je na nejlepší cestě do důchodu, ale kdo ví…

V roce 2024 nás čekají stovky premiér, vybrat ty nejzajímavější a nejočekávanější novinky je téměř nemožné. Pokud se těšíme na úplně jiný produkt nebo službu, podělte se o své názory v komentářích, které nyní najdete v naší komunitě. Osobně bych nejvíce uvítal, kdyby byly výrobci o něco odvážnější v oblasti konstrukce mobilních telefonů, třeba špičkový přístroj vybavený herními tlačítky by se mi rozhodně líbil. Chápu, že výrobcům nedává úplně smysl zaměřovat se na omezený okruh zákazníků. Ale velká většina telefonů si jsou navzájem dost podobné, větší pestrost by mi vůbec nevadila.

Jak vypadá vašich 5 nejočekávanějších novinek roku 2024?

Zdroj: Vlastní