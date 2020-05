Je libo televizi, konvici, kartáček? Honor oznámil novinky pro rok 2020

Nedávno jsme vás informovali o tom, že na český trh vyráží pod značkou Honor dva nové mobilní telefony a s nimi také sportovní náramek vyrobený z PET lahví. Současně s uvedením tří produktů pro české zákazníky oznámila značka i několik příchozích novinek globálně. Brzy se můžeme těšit na notebook, tablet, router, televizi, sluchátka, vysavač, ventilátor, zvlhčovač vzduchu, konvici nebo elektrický zubní kartáček. Na ty nejvýznamnější Honor produkty pro rok 2020, které se ukázaly na online konferenci, se teď podívejme. Zveřejněné specifikace nejsou úplně podrobné, ale firma jich zatím více nezveřejnila. Na další si musíme počkat, stejně jako na ukázky menších avizovaných produktů. Všechny by měly být co nejvíce chytré a propojitelné v domácnosti. Připomíná vám to Xiaomi a sérii Mijia? Určitě nejste sami. Samozřejmě se ale nebudeme zlobit, že chce další významná značka nabídnout produkty do segmentu chytré domácnosti.

Nové Honor produkty pro rok 2020

Notebook Honor MagicBook Pro

16,1″ displej

grafická karta nVidia GeForce MX350

varianty i5 / 16 GB RAM / 512 GB SSD za 5 999 Yuanů ( cca 21 000 Kč ) i7 / 16 GB RAM / 512 GB SSD za 6 699 Yuanů ( cca 23 500 Kč )

dostupnost mimo Čínu na podzim

Tablet Honor ViewPad 6

2K FullView displej

čipset Kirin 985 5G

WiFi 6+

zvuk Histen6.1

zatím neznámá cena

dostupnost mimo Čínu v červnu

Router Honor Router 3

čipset Gigahome 1.2 GHz

rychlost až 3 000 Mbps v pásmech 2,4 i 5 GHz

technologie OFDMA

cena 219 Yuanů ( cca 750 Kč )

) dostupnost mimo Čínu v červenci

Televize Honor Vision X1 Series

8K rozlišení

Motion Estimate

Motion Compensation

4x 10W reproduktor

varianty 50″ za 2 299 Yuanů ( cca 8 000 Kč ) 65″ za 3 299 Yuanů ( cca 11 500 Kč )

dostupnost zatím neznámá

