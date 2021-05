Xiaomi láká na nová sluchátka. Známe název i datum představení

Společnost Xiaomi hodlá na trh brzy vyslat další bezdrátová (TWS) sluchátka. Konkrétně pokračovatele v sérii Mi Air pod svou primární značkou, nikoli do řady Redmi AirDots, která se nového třetího modelu dočkala celkem nedávno. Na novinku začala čínská firma lákat na sociální síti Weibo prostřednictvím plakátu. Včera jsme se díky němu dozvěděli nejen o designu pouzdra těchto sluchátek, ale i o přesném datu uvedení. Nová Xiaomi sluchátka spatříme v plné kráse 13. května. Před pár hodinami přišla druhá vlna informací, která kromě dalších obrázků prozrazuje i název. Nová sluchátka ponesou jméno Xiaomi Mi FlipBuds Pro.

Společně s oficiálním plakátem, který zachycuje lesklé a zaoblené pouzdro, o něco později přišly i detailní obrázky sluchátek. Ta se podle všeho budou také hodně lesknout a budou spoléhat na již tradiční “tyčinkový” design a silikonové špunty do uší. Xiaomi společně s grafikou do původního příspěvku doplnilo, že nová Mi FlipBuds Pro sluchátka budou “vlajkovým modelem na poli potlačení hluku“. Nepadla však zmínka o tom, zda se dočkáme i jeho aktivního potlačení (ANC). Tipujeme, že to tak bude.

