Hry Google Play brzy umožní hodit složku se všemi hrami na plochu

Google aplikace Hry Play, která je jakýmsi speciálním správcem herních titulů a výsledků dosažených v nich, se podle všeho brzy dočká jedné nadstandardní funkce. Komunitě XDA Developers se při rozboru poslední verze (2021.01.24213) tohoto nástroje podařilo najít stopy vedoucí k možnosti vytvořit z něj speciální složku na domácí obrazovku. Obsahovat by měla veškeré nainstalované hry v mobilu. Složka aplikace Hry Play by přitom vypadala o dost jinak než ty, které jsou i u různých launcherů k vidění.

Rozbor ukázal nejen ikonu této nové funkce (v náhledovém obrázku vpravo), ale také její finální podobu. Po kliknutí na ikonu by se měla rozbalit velká pop-up nabídka s výpisem všech nainstalovaných her. Nebude však přes celou obrazovku, takže z ní půjde snadno vyskočit zpět. Výhoda této funkce pak tkví právě v tom, že do ní nástroj automaticky zařadí veškeré hry, aby je případně do jiné nemusel uživatel přesouvat ručně. Nahlédnout se podařilo i do základního nastavení tohoto adresáře. Složka aplikace Hry Play umožní seřadit tituly podle abecedy, data posledního spuštění nebo data poslední aktualizace. Google tuto novinku zatím neoznámil. Zdá se ale téměř hotová, tak to nejspíš nebude dlouho trvat.

