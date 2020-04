Zajděte si k doktorovi pro radu přes mobil. Server uLékaře.cz vydal aplikaci

Nutno podotknout, že služba je vzhledem ke svému účelu placená. Za 99 korun dostanete odpověď ve standardní době do 24 hodin. Za 199 korun si můžete vyžádat odpověď do šesti hodin. Nejlépe jsou na tom pak uživatelé, kteří mají ke službě přístup díky zaměstnaneckým benefitům. Ti neplatí nic a odpověď mají od praktického lékaře do šesti hodin také. Případně do tří dnů od jiného specialisty. Zajímavé je, že rady v tomto případě mohou dostávat bezplatně i členové rodiny. V současné situaci nabízí aplikace také bezplatné konzultace v oblasti nákazy koronavirem.

Nárůst uživatelů kvůli pandemii a stavu nouze

Po vstupu do mobilní aplikace uLékaře.cz se uživatele chopí virtuální sestra. Položí mu pár jednoduchých otázek a pomůže co nejlépe popsat zdravotní problém. Popis je možné doplnit fotografií nebo lékařskou zprávou, které jdou přidat přímo do aplikace. Praktický lékař odpoví do ve výše zmíněných termínech a poradí, jak dále postupovat. Specialista napíše maximálně do pěti dní, bude-li jeho názor potřeba (bez dalšího poplatku). Pokud odborníci doporučí osobní návštěvu lékaře, služba k němu může pacienta objednat.

Jak nakoupit levně potraviny v době krize pomocí telefonu? čtení: 4 minuty ( uložit na později ) čtení: 4 min. uloženo uložit na později 4 min. uloženo

„Aktuálně evidujeme nárůst využití našich služeb zhruba o 120 %. Jde o 150-200 konzultací denně a kapacity lékařů stále posilujeme. V nejbližších dnech a týdnech jsme schopni odbavit násobně vyšší množství konzultací. Lidé se nejčastěji radí v souvislosti s kožními či gynekologickými problémy. Někdy potřebují vysvětlit laboratorní výsledky či lékařskou zprávu, ale v ordinaci se nestihli na vše potřebné zeptat. Často též váhají, zda s problémem je třeba navštívit lékaře nebo to není nutné. Pro všechny případy jsou tady naši lékaři, kteří jim vše ochotně a srozumitelně vysvětlí a nabídnou svůj odborný pohled. Šetříme tak čas pacientům i lékařům,“ říká Martin Pospíšil, výkonný ředitel společnosti uLékaře.cz.

Využijete služeb mobilní aplikace uLékaře.cz?

Zdroj: TZ, uLékaře.cz