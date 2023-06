Automatické nouzové volání může chránit životy i dost otravovat záchranáře

Chytré mobilní telefony již v našich životech plní celou řadu úkolů. Kromě volání příjemně nahrazují třeba fotoaparáty, kalkulačky, navigace nebo poznámkové bloky. No a některé fungují třeba i jako senzor upozorňující na pravděpodobné nebezpečí, ve kterém se uživatel ocitl podle dostupných senzorů. V tomto ohledu slouží mimo jiné i telefony Google Pixel, u kterých je dostupná detekce pádu či autonehody a následné automatické nouzové volání na patřičnou tísňovou linku. Skvělá věc, která již prokazatelně zachránila několik životů, je ale současně i dost na obtíž.

Již dříve upozorňovali členové záchranných složek v USA, že se jim množí případy falešných volání a zpráv, které telefon úplně sám či po neopatrném zásahu uživatele vytvořil. Nyní se přidává i britská policie, která za poslední měsíce eviduje rekordní nárůst těchto spojení. Britská Národní rada policejních náčelníků spekuluje, že rekordní počet volání na linku 999 je zčásti způsoben právě rostoucí dostupností funkce Emergency SOS v telefonech se systémem Android.

Okay, so this issue has caught the attention of even more law enforcement agencies around the world.

According to the BBC, police chiefs in the UK and the European Emergency Number Association have warned about the rise of false emergency calls originating from Android phones. https://t.co/JH12hy1zM1

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) June 22, 2023