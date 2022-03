Carl Pei, spoluzakladatel firmy OnePlus před nějakou dobou společnost opustil, aby za několik měsíců založil firmu Nothing. První produkt v podobě sluchátek Nothing Ear (1) se poměrně vydařil a to i díky zajímavému marketingu. Nyní se však chystá udělat další krok a představit svůj první chytrý telefon.

Nothing v dubnu ukáže svůj první mobil

Je tomu už více než rok, co Nothing koupil značku Essential a téměř okamžitě se začalo spekulovat o tom, že pracuje na vlastním telefonu. Dává to smysl. Proč by jinak kupovala právě tuto firmu? Web TechCrunch nyní naznačil, že bychom se premiéry mohli dočkat už v dubnu.

Na veletrhu MWC se měl Carl Pei setkat s několika vybranými lidmi a odhalit jim prototyp telefonu Nothing. TechCrunch navíc potvrdil, že viděl fotografie ze schůzky, které se účastnil právě Pei a jeden z manažerů společnosti Qualcomm. To nám nahrává, že by mohl mít telefon čipset právě od tohoto výrobce.

O mobilu jinak nevíme vůbec nic až na to, že by měl přinést podobný design, jako právě sluchátka Nothing Ear (1). S největší pravděpodobností tedy bude alespoň z části průhledný, díky čemuž uvidíme do jeho útrob.

Jak se těšíte na telefon od firmy Nothing?

Zdroj: TechCrunch