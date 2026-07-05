Nothing ukáže za pár dní svůj nejlevnější telefon. Takhle bude vypadat Hlavní stránka Zprávičky Nothing představí 7. července naráz levný telefon Phone (4b) i sluchátka Ear (3a) Sluchátka mají podle úniku stát okolo 99 eur (orientačně 2 500 Kč) a dorazí i v nové růžové barvě Telefon vsadí na Snapdragon 6 Gen 4 a 120Hz AMOLED, u kapacity baterie si ale úniky protiřečí Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 5.7.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Britský Nothing zvládne z jednoho streamu udělat dvě premiéry. Na úterý 7. července (11:00 BST, tedy 12:00 našeho času) chystá firma odhalení levného telefonu Phone (4b) a zároveň nových sluchátek Ear (3a). Jeden produkt tak rovnou dělá reklamu druhému — teaser sluchátek byl podle Nothing natočený právě chystaným Phonem (4b). Ear (3a): stará cena, nová růžová Phone (4b): levný, ale s otazníkem nad baterií Ear (3a): stará cena, nová růžová Sluchátka Ear (3a) jsou nástupcem oblíbených Ear (a) z roku 2024 a mají držet i jejich nástupní cenu okolo 99 eur (orientačně 2 500 Kč) — což by v době rostoucích cen téměř všeho, byl slušný výkon. Nothing zatím potvrdil čtyři barvy: bílou, černou, žlutou a poprvé i růžovou. O výbavě mlčí, ale podle úniků má levnější model oproti dražším Ear (3) postrádat „Super Mic“ v pouzdru; naopak se spekuluje o bezdrátovém nabíjení pouzdra. Předchůdce nabízel ANC, LDAC a 11mm měniče, takže laťka je jasná. Phone (4b): levný, ale s otazníkem nad baterií U telefonu Phone (4b) se úniky shodují na 6,7″ AMOLED displeji se 120 Hz, čipsetu Snapdragon 6 Gen 4 (4nm), 8 GB RAM a hlavním 50Mpx snímači v duální sestavě. Systémem bude Nothing OS nad Androidem 16. V jednom se ale zdroje neshodnou: tipster Yogesh Brar uvádí baterii 5 400 mAh, čerstvé „live“ fotografie naopak hlásí 6 000 mAh. Který údaj platí, upřesní až samotné představení. Jedna vtipná poznámka na okraj: řada uživatelů si všimla, že Phone (4b) vzhledově připomíná spíš značku CMF než klasický Nothing. Není to náhoda — podle spekulací mělo jít původně o CMF Phone 3, jehož plán firma kvůli drahým pamětem přehodila na tenhle model. Koupili byste si levný Nothing? Zdroj: GSMArena, 9to5Google O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android 16 Bezdrátová sluchátka Nothing Mohlo by vás zajímat Tohle vylepšení ocení každý. Odemykání telefonu bude ještě jednodušší Libor Foltýnek 20.12.2024 Nejlepší bezdrátová sluchátka do 1 000 Kč v roce 2024. Vybrali jsme kvalitu za pár kaček Jana Skálová 15.10.2024 LIDL zlevnil unikátní sluchátka skoro o polovinu. Čím si vás získají? Adam Kurfürst 27.9.2024 Chystá se velká proměna poznámek Google Keep? V Androidu 16 mohou hrát mnohem větší roli Adam Kurfürst 21.12.2024 Nejlepší bezdrátová sluchátka do 2 000 Kč: Zazářil Marshall, nechybí nová Xiaomi Jana Skálová 30.10.2024 Kultovní sluchátka Marshall Minor III seženete za historicky nejnižší cenu! Mají stylový design a solidní zvuk Jakub Kárník 12.12.2024