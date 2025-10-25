Líbí se vám Nothing Phone, ale nechcete příliš utrácet? Chvíli počkejte, brzy dorazí levný model Hlavní stránka Zprávičky Nothing Phone (3a) Lite vyjde podle úniku informací 4. listopadu za 249,99 eur Telefon dostane 8 GB RAM a 128 GB úložiště v černé nebo bílé barvě Standardní Nothing Phone (3a) stojí v Česku 9 190 Kč s 8GB/128GB konfigurací Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 25.10.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Londýnská značka Nothing se podle serveru Dealabs chystá rozšířit svou nabídku o levný smartphone střední třídy. Nothing Phone (3a) Lite by měl dorazit na evropský trh už 4. listopadu s výrazně nižší cenovkou, než kterou nesou současné modely. Zatímco standardní Phone (3a) je v Česku u velkých prodejců nabízen za 9 190 Kč, novinka by mohla přijít s cenovkou kolem šesti tisíc korun. Cena odpovídající nižší střední třídě Server Dealabs, který má dlouhodobě spolehlivé zdroje ohledně evropských uvedení elektroniky, uvádí konkrétní ceny pro jednotlivé trhy. Ve Francii by měl Nothing Phone (3a) Lite stát 249,99 eur (přibližně 6 100 Kč), zatímco v dalších evropských zemích dokonce jen 239,99 eur (asi 5 800 Kč). To představuje výrazný cenový rozdíl oproti standardnímu modelu Phone (3a), který v základní konfiguraci 8GB/128GB vychází u českých prodejců na 9 190 Kč. Nothing Phone (3a) Podle dostupných informací bude telefon k dispozici pouze v jediné paměťové konfiguraci s 8 GB operační paměti a 128 GB úložiště. Zákazníci si budou moci vybrat ze dvou barevných variant – černé a bílé. Technické parametry zůstávají záhadou Konkrétní specifikace Phone (3a) Lite zatím nikdo neprozradil. Můžeme pouze spekulovat, v čem bude novinka osekaná oproti standardnímu modelu Phone (3a). Ten nabízí 6,77palcový AMOLED displej s rozlišením Full HD+, 120Hz obnovovací frekvencí a maximálním jasem 3 000 nitů. Pod kapotou pracuje procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 doplněný 8 GB operační paměti. POCO F8 Ultra potvrzeno! Dostane 6500mAh baterii a 100W nabíjení Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Fotografickou výbavu Phone (3a) tvoří 50Mpx hlavní snímač s optickou stabilizací, 50Mpx teleobjektiv s dvojnásobným optickým zoomem a 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv. Pro selfie slouží 32Mpx přední kamera. Energii dodává baterie s kapacitou 5 000 mAh podporující 50W rychlé nabíjení a 7,5W reverzní nabíjení. Telefon běží na systému Android 15 s nadstavbou Nothing OS 3.1 a disponuje certifikací IP64. Kde Nothing ušetří u Lite verze? Vzhledem k výrazně nižší ceně můžeme očekávat, že Phone (3a) Lite přijde s několika kompromisy. Pravděpodobně dostane slabší procesor, možná některý ze střední třídy od MediaTeku. Fotoaparátová sestava by pak mohla přijít o teleobjektiv. Myslíte, že se Nothing Phone (3a) Lite za cenu kolem 6 tisíc korun prosadí? Zdroje: Dealabs, Notebookcheck O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon Nothing Střední třída únik Mohlo by vás zajímat Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Tohle Redmi bude zaručeně trhák. Dostalo obří baterii a nový procesor, stojí přitom málo Adam Kurfürst 2.1. Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se Adam Kurfürst 10.1. Google Pixel 10 Pro se představuje ve fanouškovském videu. Co řeknete designu? Adam Kurfürst 27.12.2024