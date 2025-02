Nové telefony Nothing budou vybaveny záhadným tlačítkem. K čemu poslouží?

Nothing se připravuje na představení nových modelů Nothing Phone (3a) a Nothing Phone (3a) Pro, které oficiálně spatří světlo světa už 4. března. Obě zařízení mají nabídnout unikátní hardwarové tlačítko a nyní už konečně víme, k čemu bude sloužit a jak bude fungovat v praxi.

Podle nejnovějších úniků se tlačítko bude jmenovat Essential Key a jeho hlavním úkolem bude komunikace s vlastní umělou inteligencí Nothingu. Ta bude zabudovaná do aplikace označené jako Essential Space, která má fungovat jako AI centrum pro ukládání a správu digitálního obsahu včetně screenshotů, hlasových poznámek a fotografií.

Ovládání by mělo být poměrně intuitivní. Stisknutím a podržením Essential Key pořídíte screenshot, dlouhým stisknutím nahrajete hlasovou poznámku a dvojitým kliknutím rychle přistoupíte k veškerému obsahu uloženému v Essential Space. Když spustíte fotoaparát, stačí jednoduše stisknout Essential Key a můžete okamžitě pořídit fotografii.

Z dostupných informací vyplývá, že Essential Space je stále ve vývoji a modely Nothing Phone (3a) a Phone (3a) Pro dostanou pravděpodobně jen základní verzi této funkce. Plnohodnotná podoba by měla dorazit až s vlajkovým modelem Nothing Phone (3), který se očekává později v tomto roce.

Toto hardwarové řešení pro AI funkce naznačuje zajímavý trend, kdy výrobci opět hledají způsoby, jak umělou inteligenci učinit přístupnější prostřednictvím dedikovaných ovládacích prvků. Důkazem budiž nové laptopy s podporou Copilota nebo iPhony, kde se dá akční tlačítko namapovat kupříkladu k rychlému vyvolání ChatGPT.

Dává vám smysl dedikované tlačítko pro vyvolání AI?

Zdroj: SmartPrix