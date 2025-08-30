A průšvih je na světě! Nothing zapomněl vyměnit profesionální fotky za reálné ukázky z Phone (3) Hlavní stránka Zprávičky Nothing Phone (3) v obchodech ukazoval profesionální fotky z fotobank místo reálných ukázek z telefonu Jedna z fotek vznikla už v roce 2023 na profesionální Fujifilm X-H2S, nikoliv na Phone (3) Spoluzakladatel firmy se omlouvá za "nešťastné přehlédnutí", slibuje nápravu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 30.8.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Představte si, že jdete do obchodu vyzkoušet nový telefon Nothing Phone (3) a na displeji vidíte krásné ukázkové fotky s popiskem „Posuďte sami. Toto nafotila naše komunita s Phone (3).“ Jenže ouha – žádná z těch fotek nebyla vyfocená tímto telefonem. A dokonce ani žádným jiným Nothing telefonem. Byly to profesionální fotografie z fotobanky. Celý podvod odhalil anonymní fotograf, který poznal svou vlastní práci. Pět vystavených snímků – osoba u okna, plná sklenice, kulatý světlomet, točité schodiště a žena se šálou – pocházelo z tržiště stock fotek Stills. Fotka světlometu byla dokonce k vidění na Instagramu fotografa snapsbyfox, který ji vyfotil v roce 2023 profesionálním fotoaparátem Fujifilm X-H2S. Fotky, které se zapomněly vyměnit Spoluzakladatel Nothing Akis Evangelidis se na síti X rychle pokusil hasit požár. Podle jeho vysvětlení šlo o dočasné výplňové fotky přidané 4 měsíce před uvedením telefonu, které měly být těsně před spuštěním prodeje nahrazeny reálnými ukázkami. „Jakmile vstoupíme do masové výroby, tyto placeholder obrázky se nahrazují fotkami z telefonu přes novou verzi demo jednotek. V tomto případě nás upozornili, že některé jednotky nebyly aktualizovány. Aktivně to napravujeme a pracujeme s našimi promotéry, aby všechny demo jednotky obsahovaly nejnovější verzi,“ napsal Evangelidis. Zajímavé je, že Nothing dříve používal jako výplňové fotky snímky ze starších Nothing telefonů. To by problému předešlo – i kdyby se zapomněly vyměnit, pořád by reprezentovaly schopnosti značky. Jenže nový tým se rozhodl použít stock fotky, což byl podle Evangelidise omyl. Není to první průšvih Nothingu tento rok Tenhle incident není první, kdy má Nothing problém s prezentací svých kamer. V únoru musela firma opravit zavádějící video srovnání Phone (3a) s iPhonem 16 Pro Max, kde video z iPhonu bylo natočené širokoúhlým objektivem místo hlavním senzorem s vyšší kvalitou. Tehdy Nothing slíbil, že bude „opatrnější a zajistí větší kontrolu při budoucích srovnáních.“ Jenže jak vidíme, ta slíbená kontrola zřejmě nepřišla. Používat profesionální fotky místo jasně označených placeholderů je přesně ten typ chyby, které se dá snadno předejít. Nešťastná náhoda, nebo záměr? I když Evangelidis tvrdí, že šlo o neúmyslné přehlédnutí bez zlého úmyslu, celá situace vyvolává otázky. Proč platit za profesionální fotky, které měly být stejně nahrazeny? Jakýkoliv placeholder obrázek by přece splnil účel dočasného zaplnění místa. Nothing letos uvedl tři nové telefony včetně svého prvního vlajkového modelu. Značka, která si zakládá na transparentnosti a komunitním přístupu, si teď musí dát pozor na svou důvěryhodnost. Dva skandály během jednoho roku nejsou zrovna dobrá vizitka pro firmu, která chce konkurovat zavedeným hráčům. Celá situace ukazuje, jak snadno se může marketingová prezentace zvrtnout v PR katastrofu. V době, kdy si každý může ověřit EXIF data fotek a profesionální fotografové poznají svou práci na první pohled, je používání cizích fotek jako vlastních ukázek hazardem, který se nevyplácí. Co říkáte na celou kauzu vy? Zdroj: AndroidAuthority O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Nothing Nothing Phone (3) skandál Mohlo by vás zajímat Parádní sleva: Tohle je aktuálně nejlepší smartphone do 7 tisíc. Nabízí něco, co jinde nenajdete Jakub Kárník 11.11.2024 Tragédie: Exploze telefonu CMF Phone 1 má na svědomí lidský život, firma zatím mlčí Jakub Kárník 11.12.2024 Absolutní bomba pod 5 tisíc korun: CMF Phone 1 ve velké slevě láká na 120Hz AMOLED a výdrž lepší než iPhone 15 Pro Max Jakub Kárník 15.11.2024 Mobily s Androidem mají novou "buzerovací" funkci: při dlouhém používání upozorní, že už to přeháníte Jana Skálová 25.11.2024 Do Česka přichází extra výhodné hodinky! CMF Watch Pro 2 mají korunku, GPS a nestojí mnoho Adam Kurfürst 8.7.2024 Nothing Ear (a): Nádherná sluchátka za skvělou cenu a překvapivý konkurent zavedených značek! Jakub Kárník 18.4.2024