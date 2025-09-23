Vlastníte Nothing Phone? Máte nárok na slevu, o které možná ani netušíte Hlavní stránka Zprávičky Nothing nabízí majitelům starších modelů slevu 250 EUR (přibližně 6 200 Kč) na nový Phone (3) Akce platí pro uživatele Phone (1) a Phone (2), stačí zadat IMEI svého telefonu Phone (1) právě přišel o hlavní softwarovou podporu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 23.9.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Když před třemi lety Nothing vypustil do světa svůj první telefon s průhlednými zády a světelnými efekty, byly reakce spíše rozporuplné. Dnes firma Carla Peie děkuje těm, kteří jí věřili od začátku – majitelé Phone (1) a Phone (2) dostanou slevu 250 EUR na nový Phone (3). V přepočtu jde o zhruba 6 200 korun, což už je celkem solidní částka. Vlajkový Phone (3) normálně stojí 21 599 Kč za verzi 12/256 GB nebo 23 999 Kč za variantu 16/512 GB. Po slevě se tak dostanete na ceny kolem 15-18 tisíc, což už je za tento model velmi zajímavá cena. V jednom z mých předešlých textů jsem totiž právě vyšší cenu kritizoval a zdaleka jsem nebyl sám. Jak na slevu? Stačí IMEI Proces získání slevy je překvapivě jednoduchý. Na stránkách nothing.tech zadáte IMEI svého současného Phone (1) nebo Phone (2) a systém vám automaticky odečte 250 EUR z ceny. Žádné složité ověřování, žádné dokazování nákupu – prostě zadáte číslo a máte slevu. Zajímavý je i přístup k těm, kteří si Phone (3) už koupili a zároveň vlastní starší model. Ti nejsou odstřiženi – stačí kontaktovat online podporu Nothing a dostanou voucher na 250 EUR, který můžou použít na nákup dalších produktů značky. Třeba na sluchátka Ear nebo chytré hodinky CMF Watch. Phone (1) přišel o podporu – důvod k upgradu? Timing akce není náhodný. Carl Pei minulý týden oznámil, že Phone (1) už nedostane Nothing OS 4.0 ani Android 16. Po třech letech hlavních aktualizací přešel do režimu pouze bezpečnostních záplat, které budou chodit do roku 2026. Pro majitele prvního Nothingu je to jasný signál – buď zůstat u starého systému, nebo využít slevy a upgradovat. Nothing tímto tahem elegantně řeší dva problémy najednou. Odměňuje věrné zákazníky, kteří značce pomohli v začátcích, a zároveň je motivuje k přechodu na novější hardware. Phone (3) přitom nabízí výrazně lepší fotoaparát, rychlejší procesor a hlavně dlouhodobou softwarovou podporu do budoucna. Co říkáte na možnost pořídit nový Nothing Phone (3) s výraznou slevou? Zdroj: tisková zpráva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Nothing Nothing Phone (3) slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.