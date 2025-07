Nothing Phone (3) po týdnu používání: Svébytná vlajková loď s vlastní definicí prémiového zážitku

Bílý Nothing Phone (3) používám jako své hlavní zařízení už týden a jsem plný rozporuplných pocitů. Carl Pei jej prezentuje jako „první skutečnou vlajkovou loď“ značky, což automaticky vyvolává určitá očekávání. Jenže Phone (3) není typickou vlajkovou lodí, jakou známe od konkurence. Místo toho jde vlastní cestou, která připomíná přístup Googlu k Pixelům – sází méně na papírové specifikace a více na ucelený zážitek. Otázkou zůstává, zda je tento přístup oprávněný u méně etablované značky, nebo jde jen o výmluvu pro kompromisy.

Design, který mění pravidla hry

Nothing si vždy zakládal na svém charakteristickém designu. Bílá varianta Phone (3), kterou používám, přitahuje pohledy, kdekoli jej položím. Po týdnu mohu potvrdit, že asymetrické rozmístění fotoaparátů, které zpočátku budilo kontroverze, má překvapivě i praktické výhody. Díky umístění teleobjektivu blíže k hraně telefonu je mnohem snazší fotografovat v úzkých prostorech nebo skrz malé mezery. Je to malý detail (a osobně bych jej stále vyměnil za symetrii), ale dělá překvapivě velký rozdíl.

Nejvýraznější změnou je však náhrada ikonických Glyph světel za nový Glyph Matrix – monochromatický LED displej v pravém horním rohu zad telefonu. Prvních pár dní jsem k němu byl skeptický. Proč nahrazovat něco tak charakteristického něčím, co připomíná retro hračku? Po týdnu používání ale začínám chápat potenciál této změny.

Matrix displej funguje jako sekundární informační panel i zábavný prvek. Kromě zobrazování času, stavu baterie, jednoduchého hledáčku foťáku a notifikací nabízí i miniaplikace jako libela nebo hry jako kámen-nůžky-papír či Magic 8-Ball. Dokonce si můžete vytvořit vlastní vzory a animace. Nothing navíc zpřístupnil SDK pro vývojáře, takže očekávám, že komunita přijde s mnoha kreativními využitími.

Jak poznamenal jeden uživatel v komunitním fóru: „Glyph světla byla efektní, ale jejich využitelnost byla omezená. Matrix sice vypadá méně efektně, ale nakonec může být mnohem užitečnější.“ Po týdnu používání musím souhlasit, i když nostalgicky vzpomínám na světelné pásky předchozích generací.

Z hlediska ergonomie musím pochválit, jak dobře se telefon drží. S hmotností 191 gramů není nejlehčí, ale hliníkové boky s matnou povrchovou úpravou poskytují jistý úchop. Certifikace IP68 je pak příjemným bonusem, který u předchozích modelů chyběl.

Displej pro všechny podmínky

Oceňuji také kvalitu 6,67″ AMOLED panelu s rozlišením 1200 × 2670 pixelů. Během týdenního používání jsem s telefonem byl v interiérech i na přímém slunečním světle, a díky svítivosti až 4500 nitů jsem nikdy neměl problém s čitelností. Adaptivní obnovovací frekvence 1-120 Hz zaručuje plynulý zážitek při scrollování a zároveň šetří baterii, když není potřeba.

Po řadě telefonů se zaoblenými displeji je příjemné vrátit se k plochému panelu. Nulové náhodné dotyky, lepší ochrana skla při pádu a kompatibilita s ochrannými fóliemi – tohle jsou praktické výhody, které oceníte v každodenním používání. A když už je řeč o fólii, Nothing ji dává na telefon už z výroby.

Snapdragon 8s Gen 4: Pixel syndrom?

Tady přichází nejkontroverznější část celého telefonu. Když Nothing oznámil, že Phone (3) bude pohánět Snapdragon 8s Gen 4 a ne špičkový Snapdragon 8 Elite, komunita byla zklamaná. Ale je to skutečně tak velký problém?

Po týdnu intenzivního používání mohu říct, že v běžném provozu nepoznáte rozdíl. Telefon zvládá multitasking, náročné aplikace i hry bez zadrhávání. Ano, v benchmarcích zaostává za absolutní špičkou, ale když nevíte, jaký čipset je uvnitř, nepoznáte rozdíl. Většina lidí nevyužije ani zlomek výkonu těchto procesorů.

A tady se dostáváme k paralelám s Googlem. Pixely dlouhodobě používají čipy Tensor, které v benchmarcích také zaostávají za konkurencí. Přesto jsou Pixely považovány za prémiové telefony, protože Google prioritizuje jiné aspekty uživatelského zážitku. Nothing se vydává podobnou cestou, jen nemá takovou značku, aby si to mohl dovolit bez kritiky.

Během týdne jsem telefon používal pro práci (emaily, poznámky, webový prohlížeč), sociální sítě, fotografování, YouTube Music i náročnější aplikace jako Lightroom a nikdy jsem nepocítil nedostatek výkonu. I při hraní Genshin Impact telefon držel stabilní snímkovou frekvenci bez přehřívání – což je něco, co se nedá říct o mnoha „výkonnějších“ telefonech.

Pokud jsou prioritou rychlost a výkon, pak nakupujete podle benchmarků. Pokud hledáte komplexní zážitek z telefonu, musíte zvážit software, optimalizaci, design a další faktory. A tady Nothing skutečně exceluje.

Baterie, která nezklame

Po týdnu používání musím vyzdvihnout výdrž baterie. Si/C akumulátor s kapacitou 5150 mAh překvapuje efektivitou. Při mém intenzivním používání (e-maily, sociální sítě, fotky, několik hodin Spotify, občas navigace) se dostávám běžně na 1,5 dne používání, což je v mém případě asi 8 hodin zapnutého displeje. I při extra náročných dnech (natáčení videí, navigace, hodně fotografování) jsem nikdy nedojel pod 30 % před koncem dne.

Nabíjecí schopnosti jsou pak dalším důvodem, proč jsem si telefon oblíbil. 65W drátové nabíjení dostane telefon z 0 na 60 % za necelých 20 minut, 15W bezdrátové nabíjení je také slušné, i když ne rekordní. Zpětné bezdrátové nabíjení (5W) oceníte především u příslušenství jako sluchátka.

Nothing OS 3.5: Android, jak má být

Software je oblast, kde Nothing dlouhodobě exceluje, a verze 3.5 není výjimkou. Postavený na Androidu 15 nabízí čistý, minimalistický zážitek obohacený o několik užitečných funkcí.

Novinkou, kterou firma propagovala celkem hojně je Essential Search – univerzální vyhledávací panel dostupný přejetím z domovské obrazovky nahoru. Prohledává kontakty, zprávy, události, fotografie a další soubory, plus nabízí rychlé odpovědi na dotazy o počasí, kalendáři nebo místních podnicích. Připomíná mi to funkci Spotlight z iOS, ale v mnoha ohledech je užitečnější.

Další funkcí, která stojí za zmínku, je Essential Space – vlastně AI asistent Nothing, který je přístupný přes Essential Key na boku telefonu. Funkce jako Smart Collections, Focused Search a Flip to Record mají potenciál, avšak jejich česká podpora je prozatím žalostná. Nothing sice oficiálně češtinu podporuje, ale diktování je nepřesné, stejně jako rozpoznávání naší interpunkce.

Příslib 5 let systémových aktualizací a 7 let bezpečnostních záplat je pak příjemným bonusem, který zajišťuje dlouhou životnost zařízení.

Cena: Je Nothing Phone (3) přeceněný?

S cenou 21 599 Kč za verzi 12/256 GB a 23 999 Kč za variantu 16/512 GB není Nothing Phone (3) levnou záležitostí. Za podobné peníze (nebo i méně) lze pořídit Xiaomi 15, Galaxy S25 nebo Google Pixel 9.

Kdyby tento telefon stál kolem 17 500 Kč, bylo by to mnohem smysluplnější a působilo by to jako skvělá nabídka. Po týdnu používání musím říct, že cena, ač vysoká, není zcela neopodstatněná. Nothing nabízí kombinaci designu, softwaru a uživatelského zážitku, kterou jinde nenajdete. Zda je to pro vás důležitější než absolutní výkon za nižší cenu, je otázkou osobních preferencí.

Závěr: Pro koho je Nothing Phone (3)?

Největší chybou Nothing je možná to, že telefon označuje jako „první skutečnou vlajkovou loď“. Kdyby jej nazvali ‚vlajkovým zabijákem‘ nebo ‚naším nejvýkonnějším telefonem‘, nemuseli by čelit takové kritice. Marketing vytvořil očekávání, která produkt nemůže zcela naplnit.

Ale pokud se podíváme na telefon objektivně, bez nálepky „vlajková loď“, jde o vynikající zařízení. Design je originální a funkční, výdrž baterie nadprůměrná, fotoaparáty všestranné a kvalitní, software čistý a užitečný. Ano, procesor není absolutní špička, ale v reálném používání to poznáte jen zřídka.

Nothing Phone (3) není telefonem pro každého – a to je v pořádku. Je to zařízení pro ty, kteří chtějí vystoupit z řady, mít něco originálního, ale zároveň funkčního. Podobně jako Pixel není o nejlepších specifikacích, ale o nejlepším celkovém zážitku. Rozdíl je v tom, že Google si svou pozici vysloužil léty budování značky, zatímco Nothing teprve hledá své místo na slunci.

Předobjednávky Nothing Phone (3) startují 4. července, do prodeje telefon vstoupí 15. července 2025.

Co si myslíte o novém Nothing Phone (3)? Je pro vás důležitější výkon, nebo celkový uživatelský zážitek?