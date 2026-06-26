Nothing Phone (3) byl loni předražený, ale nyní je ve skvělé akci. Za třináct tisíc nabídne spoustu muziky Hlavní stránka Zprávičky Nothing Phone (3) je svébytná vlajka s programovatelným Glyph Matrix displejem na zádech, 6,67" LTPO OLED panelem (120 Hz), čipem Snapdragon 8s Gen 4, 16 GB RAM a 512GB úložištěm Na Alze teď vyjde na 12 999 Kč — to je o 11 000 Kč méně než loni při uvedení, kdy verze 16/512 GB stála 23 999 Kč Vlajková výbava (trojitý 50Mpx foťák, 65W nabíjení, IP68, 7 let záplat) za polovinu původní ceny — a v balení dostanete i průhledný kryt a fólii nalepenou z výroby Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 26.6.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Když jsme Nothing Phone (3) loni v létě měli týden v ruce, jediné, co nám na něm vadilo, byla cena. Tehdy stál přes dvacet tisíc a my jsme do prvního pohledu napsali, že by dával mnohem větší smysl někde kolem 17 500 Kč. No a teď je všechno jinak: Nothing Phone (3) ve verzi 16/512 GB koupíte na Alze za 12 999 Kč, tedy hluboko pod hranicí, kterou jsme tehdy považovali za rozumnou. Než se rozhodnete, doporučujeme si ověřit aktuální dostupnost v detailu na Alze — za tuhle cenu kusy mizí rychle. CHCI NOTHING PHONE (3) V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete originální telefon s čistým systémem, parádní výdrží a všestrannými foťáky a nepotřebujete mít v žebříčcích benchmarků úplnou špičku.⚠️ Zvažte, že čip není ten nejvýkonnější Snapdragon, čeština v AI funkcích pokulhává a zadní Glyph Matrix displej není pod krytem chráněný — snadno se poškrábe.💡 Za 12 999 Kč je to úplně jiný telefon než loni za 23 999 Kč — cena, kvůli které jsme telefon kritizovali, je teď jeho největší přednost. Proč je tenhle telefon teď zajímavý Celá podstata téhle akce je v jednom čísle. Loni v červenci, kdy Nothing Phone (3) dorazil na pulty, stála verze s 16 GB RAM a 512GB úložištěm 23 999 Kč. To byl podle nás i podle většiny kupujících na Alze hlavní problém celého telefonu — výbava byla skvělá, ale za ty peníze jste si mohli pořídit Galaxy S25 nebo Pixel 9 Pro. Dnes ten samý kus stojí 12 999 Kč. Spadl tedy o 11 000 Kč, prakticky na polovinu. To mění celou rovnici. Telefon, který byl jako „první skutečná vlajka“ Nothing přeceněný, je teď v cenové hladině lepší střední třídy — jenže s pamětí, foťáky a originalitou, které do téhle hladiny nepatří. Komu sedí filozofie Nothing (méně papírových čísel, víc ucelený zážitek a originalita), ten dostává jeden z nejzajímavějších telefonů do třinácti tisíc, jaké teď na trhu jsou. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Displej je 6,67″ LTPO OLED s Full HD+ rozlišením (2800 × 1260) a adaptivní frekvencí, která se plynule pohybuje až do 120 Hz — scrollování je hladké a telefon zároveň šetří baterii, když se nic neděje. Co ale na papíře nevyčtete a v praxi to je největší rozdíl: panel umí jas až 4500 nitů, takže jsme s ním neměli problém číst ani na přímém slunci v poledne. A je to plochý displej, ne zaoblený — žádné náhodné dotyky hranou dlaně a fólie drží, jak má (Nothing ji navíc lepí už z výroby). O výkon se stará Snapdragon 8s Gen 4 s 16 GB RAM. Není to úplně nejsilnější čip na trhu a v benchmarcích za absolutní špičkou zaostává — ale v běžném životě to nepoznáte. Multitasking, foto editor i hry běží svižně. Fotí se třemi 50Mpx snímači: hlavní se světelnou clonou f/1,68 a optickou stabilizací zvládá i noční scény, 2× teleobjektiv dává hezké portréty bez zkreslení a ultraširoký objektiv s záběrem 114° nabere celou krajinu. Video natočíte ve 4K, selfie kamera má taky 50 Mpx. KOUPIT ZA 12 999 KČ Praktická stránka: Glyph Matrix, výdrž a život s telefonem Největší designová novinka je Glyph Matrix — malý monochromatický LED displejík v pravém horním rohu zad, který nahradil dřívější světelné pásky. Přiznáme se, že první dny jsme byli skeptičtí (vypadá to trochu jako retro hračka), ale po pár dnech jsme pochopili smysl. Ukazuje čas, stav baterie, notifikace, slouží jako hledáček selfie kamery, a dokonce v něm běží minihry jako kámen-nůžky-papír. Ergonomicky je telefon příjemný, i když s 191 gramy nepatří mezi pírka — matné hliníkové boky ale drží v ruce jistě. Odolnost IP68 znamená, že se nemusíte bát deště ani krátkého ponoru. Baterie 5150 mAh je v praxi to nejlepší na celém telefonu: při běžném používání jsme se bez problému dostali na 1,5 dne a kolem 8 hodin zapnutého displeje, nenáročný uživatel zvládne klidně dva dny. A když dojde, 65W drátové nabíjení dostane telefon z nuly na 60 % za necelých 20 minut. K tomu 15W bezdrátové a 5W reverzní nabíjení pro sluchátka. Jedna otravnost, kterou musíme zmínit, protože ji řeší skoro každý: boční Essential Key (tlačítko pro AI poznámky) je hned vedle vypínače a v prvních dnech ho budete mačkat omylem víc, než byste chtěli. Časem si zvyknete, ale prvních pár dní to štve. A AI funkce Essential Space mají v češtině pořád slabou podporu — diktování i interpunkce jsou nepřesné. Co říkají uživatelé a na co si dát pozor Čísla na Alze mluví jasně: hodnocení 4,9 z 5 od 41 zákazníků, 100 % doporučení a hlavně velmi nízká reklamovanost 0,46 %. To je u telefonu s neobvyklou konstrukcí (dva displeje, prosvícená záda) hodně dobrá vizitka spolehlivosti. Kupující nejvíc chválí čistý systém Nothing OS, originální design, jasný displej viditelný na slunci a kvalitní fotky. Opakovaně padá i chvála na zákaznickou podporu Nothing — prý reagují do pár hodin. Buďme ale upřímní i k stížnostem, protože jich pár je. Naprosto nejčastější výtka v recenzích byla cena — „mohl by být o 4 tisíce levnější“, psali kupující loni. To je dnes vyřešeno akční cenou. Dál se objevilo přehřívání při náročnějším hraní (jeden uživatel uvádí, že se telefon zahřál tak, že se špatně držel). Část lidí mrzí, že záda nejsou z nejnovějšího Gorilla Glass a že displej za určitých okolností neumí klesnout až na 1 Hz a chybí klasické always-on. Žádná z těchto věcí ale není dealbreaker. CHCI UŠETŘIT 11 000 KČ Kdy to smysl nedává Nothing Phone (3) není pro každého a je férové to říct. Pokud chcete maximální výkon do náročných her a sledujete benchmarky, najdete za podobné peníze telefony s výkonnějším čipem (třeba POCO F8 Pro) — tady budete za design platit kouskem výkonu a u delšího hraní i vyšší teplotou. Stejně tak pokud potřebujete perfektní české hlasové ovládání a AI asistenta, počkejte si, až Nothing češtinu doladí. A člověka, kterému jde čistě o nejlepší fotoaparát v dané ceně, možná víc potěší Pixel 10a nebo Xiaomi 17T. Pro toho, kdo chce originální, spolehlivý telefon s čistým systémem, dlouhou podporou a skvělou výdrží, je ale tahle cena těžko překonatelná. CHCI TENTO TELEFON Co je pro vás u telefonu důležitější — originální design a čistý systém, nebo nejvyšší výkon za stejné peníze? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Nothing slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! 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